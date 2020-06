Białystok. Koronawirus w szpitalu i w przedszkolach

Szpital miejski w Białymstoku do odwołania wstrzymał w poniedziałek przyjęcia nowych pacjentów. Powodem jest pozytywny wynik rutynowych badań na koronawirusa u dwóch pracowników tej placówki. Dodatkowe badania przejdzie teraz cała załoga i chorzy przebywający na oddziałach tego szpitala.

O pozytywnych wynikach testów w szpitali miejskim poinformowała rzecznik prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Jak podała, testy potwierdziły dwa przypadki koronawirusa, u czterech osób wynik jest niejednoznaczny i testy będą powtórzone. Rutynowe badania pracowników tego szpitala przeprowadzane są co dwa tygodnie; po wykryciu tych przypadków mają być robione co tydzień.

W związku z obecną sytuacją w tym szpitalu, powiatowa stacja sanepidu zdecydowała o przebadaniu wszystkich 140 pracowników oraz 34 pacjentów, którzy są tam obecnie hospitalizowani.

„Zapadała także decyzja o wstrzymaniu przyjęć nowych pacjentów do odwołania. Poza tym ograniczeniem szpital kontynuuje opiekę nad swoimi pacjentami” – dodała Boublej.

W placówce bez zmian prowadzona jest podstawowa oraz nocna i świąteczna opieka lekarska. Odbywa się w oddzielonej, posiadającej osobne wejście, części szpitala.

Koronawirus pojawił się również w dwóch miejskich przedszkolach w Białymstoku; chodzi o przedszkola samorządowe nr 39 i 20. Są one od poniedziałku nieczynne; w pierwszym przerwa w zajęciach na czas kwarantanny ma potrwać do 21 czerwca, w drugiej do końca tego tygodnia. W placówce nr 39 test potwierdził zakażenie COVID-19 u pracownika, w nr 20 – u jednego z dzieci uczęszczających do tej placówki.

Od prawie tygodnia nieczynny jest też w Białymstoku zespół szkolno-przedszkolny nr 5; tam z powodu zakażenia u jednego z pracowników obsługi zajęć nie będzie do końca tego tygodnia.(PAP)