Dantejskie sceny w stolicy uniokratów. Totalne zdziczenie na brukselskich ulicach [VIDEO]

„Antyrasistowskie protesty”, które de facto zamieniły się w zamieszki inspirowane przez lewackie bojówki, dotarły z USA do Europy. W niedzielę po południu manifestanci z ruchu BlackLivesMatter zablokowali Brukselę, a na ulicach odtwarzali sceny znane z USA. Doszło do walk z policją i plądrowania sklepów. Podobnie było także w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

W niedzielne popołudnie 10 tys. osób zebrało się na placu przed Pałacem Sprawiedliwości w Brukseli. Nie respektowali apeli o zachowanie dystansu społecznego. „Manifestacja” szybko jednak przerodziła się w zamieszki.

Zamaskowani sprawcy zaczęli plądrować ekskluzywne butiki przy Boulevard de Waterloo i dzielnicy Ixelles. Na Chaussee d’Ixelles demonstranci zdemolowali sklepowe witryny. Włamywali się także do salonów jubilerskich oraz sklepów z odzieżą sportową.

Brussels is burning. pic.twitter.com/6RDePEhY14 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

Widespread looting and rioting are ongoing in Brussels, Belgium. Another mostly peaceful, anti-police protest. pic.twitter.com/DOYhA9Js60 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

Doszło też do starć z policją. W radiowozy rzucano kamieniami. Manifestanci demolowali ulice, niszczyli zaparkowane samochody, przystanki komunikacji miejskiej, a także sygnalizację świetlną.

Zdewastowano również pomnik króla Leopolda II, który rządził w czasach kolonialnych. W rezultacie policja aresztowała 21 osób.

Rioters in Brussels flee as riot police make their way around the city. pic.twitter.com/j7woPm68cZ — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

Podobne sceny rozegrały się także na ulicach Göteborga. Tam jednak, oprócz rabowania sklepów i demolowania ulic, odnotowano aktywność Antify. Lewackie bojówki starły się ze służbami, atakowały m.in. wozy policyjne oraz rzucały kamieniami i butelkami w kierunku funkcjonariuszy.

Antifa rioters attack police vehicles in Gothenburg, Sweden. pic.twitter.com/vankljfxRm — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

One man stood up against a group of looters in Gothenburg, Sweden and convinced them to stop breaking into the store and leave. pic.twitter.com/NE7rflFYVi — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

Zamieszki wybuchły także w Londynie. Tam rannych zostało 29 funkcjonariuszy policji.

"It’s starting to lose control here on Whitehall as police are attacked with bottles, traffic cones and other objects. Some protestors appealing for calm." London. pic.twitter.com/DKHS7KNHi6 — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

Rioters clash with police in London as they attempt to make an arrest. pic.twitter.com/7rZZJzAMyM — Ian Miles Cheong (@stillgray) June 7, 2020

Źródła: dailymail.co.uk/telegraph.cu.uk/Twitter/rmf24.pl