Trump nie liczy się z Niemcami. Berlin o wycofaniu amerykańskich wojsk dowiedział się z prasy

Berlin nie otrzymał jeszcze od Waszyngtonu potwierdzenia doniesień na temat planów wycofania przez Stany Zjednoczone tysięcy żołnierzy z Niemiec – poinformowała minister obrony tego kraju Annegret Kramp-Karrenbauer. Tymczasem amerykańska prasa informowała o tym już w ubiegłym tygodniu.

Przywódczyni rządzącej w RFN Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) oznajmiła na konferencji prasowej, że „nie chce spekulować na temat czegoś, na co nie ma potwierdzenia”.

„Faktem jest, że obecność wojsk amerykańskich w Niemczech służy całemu bezpieczeństwu NATO. A więc również amerykańskiemu. Na tej podstawie współpracujemy” – oświadczyła.

Wcześniej rzecznik rządu RFN Steffen Seibert powiedział, że niemiecki rząd czeka na oficjalny komentarz Waszyngtonu w sprawie planów wycofania wojsk USA z Niemiec. Dopiero wtedy Berlin odniesie się do sprawy. „Nie było oficjalnego, publicznego potwierdzenia, więc nie komentujemy doniesień medialnych. Raczej czekamy na informacje. Kiedy pojawią się oficjalne informacje, możemy je komentować” – oznajmił Seibert.

Rzecznik niemieckiego MSZ zaznaczył, że ścisła współpraca ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO oraz z innymi partnerami Sojuszu Północnoatlantyckiego jest kluczowa dla bezpieczeństwa Niemiec.

W piątek dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że prezydent USA Donald Trump polecił zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech amerykańskich żołnierzy o 9,5 tys., do 25 tys. Następnie Reuters podał, że część z wycofywanych z Niemiec żołnierzy zostanie skierowana do Polski i do innych krajów sojuszniczych USA. Agencja przekazała też, że część amerykańskich wojskowych ma wrócić z Niemiec do USA. Biały Dom i Pentagon nie potwierdziły dotąd tych doniesień, ani im nie zaprzeczyły.

Polski premier Mateusz Morawiecki wyraził w sobotę nadzieję, że część wycofywanych z Niemiec żołnierzy zostanie przeniesionych do Polski.

W niedzielę szef MSZ Niemiec Heiko Mass powiedział gazecie „Bild am Sonntag”, że jego kraj i USA są bliskimi partnerami w Sojuszu, ale relacje obu państw są skomplikowane. „Jeśli dojdzie do wycofania części amerykańskich wojsk, to przyjmiemy to do wiadomości” – oświadczył szef niemieckiej dyplomacji. Podkreślił jednocześnie, że ceni sobie współpracę wojskową z USA oraz że jest ona w interesie obu krajów.

W Niemczech stacjonuje więcej żołnierzy USA niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim, a amerykańska infrastruktura wojskowa w tym państwie ma kluczowe znaczenie dla zabezpieczania amerykańskich misji w Afganistanie i Iraku – przypomina AP.

