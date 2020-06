HIT INTERNETU! Kolejny spektakularny wypadek Tesli. Samochód z impetem wbił się w ciężarówkę [VIDEO]

To nagranie mrozi krew w żyłach. Filmik został nagrany na Tajwanie i widać na nim uderzający z impetem, w leżącą ciężarówkę, samochód. Okazuje się, że auto, które nie ominęło przeszkody to Tesla Model 3, która jechała na autopilocie.

Na nagraniu widać, że wszystkie samochody omijały wywróconą ciężarówkę. Był pogodny dzień, a więc i widoczność była bardzo dobra. Niestety kierowca Tesli – jak sam przyznał – włączył autopilota i ustawił prędkość na 110 km/h. Coś zawiodło, bo samochód wbił się w ciężarówkę. Zaczął hamować jakieś 20-30 metrów przed przeszkodą, ale to wystarczyło, żeby kierowca uszedł z życiem.

Jeśli był włączony autopilot to samochód sam powinien we właściwym momencie wyhamować. Coś jednak poszło nie tak. Trwa postępowanie w tej sprawie. Nie wiadomo, czy zawiódł system, czy może kierowca np. zatrzymał hamowanie dotykając pedał gazu.

To nie pierwszy wypadek Tesli jadącej na autopilocie. Takich zdarzeń było znacznie więcej. Pod koniec grudnia 2019 roku w Kalifornii, mająca włączonego autopilota Tesla Model S przejechała na czerwonym świetle i uderzyła w Hondę Civic, której kierowca i pasażer zginęli na miejscu. W Stanach Zjednoczonych urząd ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego bacznie przygląda się wypadkom z udziałem Tesli, bo tych było w USA już wiele.

Co na to producent elektronicznych samochodów? Spokojnie tłumaczy, że jeżdżąc na autopilocie, kierowca nie może rezygnować z kontroli nad pojazdem, jak jest to wyraźnie zaznaczone w instrukcji obsługi.

