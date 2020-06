Matura 2020. Był przeciek? Na to wskazują wyszukiwania w Google [FOTO]

Dziś pierwszy dzień matur i egzamin z języka polskiego. Wszystko wskazuje na to, że niektórzy uczniowie mieli szansę przygotować się lepiej niż inni. Na Podlasiu miało dojść do przecieku.

„Od godz. 7 rano wyszukiwano też dokładny temat z matur 2020. ‚Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Wesela”…'” – podaje profil „Emocje w sieci” na Twitterze.

Wyszukiwania odnotowano głównie na Podlasiu i, w mniejszym stopniu, na Mazowszu. Wpisanie w wyszukiwarkę dokładnego hasła, które pojawiło się na egzaminie, najprawdopodobniej świadczy o przecieku.

Nie wiadomo jednak jeszcze w jaki sposób dotarto do tematu, który pojawił się na egzaminie. Nie wiadomo również, czy autorami zapytań są uczniowie. Do tej pory nikt nie ustosunkował się do podejrzeń o przecieku.