Polski rząd walczy z przeciwnikami 5G. „Aktywnie przeciwdziałamy. Odpowiadamy też przez działania służb”

Nie ma na ten moment żadnych przesłanek, które pochodziłyby z poważnych naukowych źródeł, jakoby sieć 5G miała być szkodliwa dla zdrowia. Jednak wiele osób wskazuje, że nowo technologia jest zbyt słabo zbadana. Z tego też powodu w wielu krajach, m.in. w Polsce, dochodzi do niszczenia infrastruktury związanej z siecią.

Wielu przeciwnikom 5G przeszkadza fakt, że zbyt mało czasu poświęcono badaniom, które miałaby określić jaki wpływ na ludzki organizm może mieć ta częstotliwość. Zamiast tego od razu technologię wprowadza się do użytku, a maszty stawia się przy dużych zbiorowiskach ludzkich.

W Polsce do listy operatorów, którzy uruchomili 5G, dołączył Play. Usługa jest dostępna w 33 miastach i wykorzystuje pasmo 2100 MHz. Do końca czerwca 5G w Play ma działać już w 53 miastach w kraju. Pierwszy był Plus, a na początku czerwca także Orange Polska zapowiedział wprowadzanie tej usług od 1 lipca. Usługa pod marką #hello5G ma wykorzystywać pasmo 2100 MHz. Obejmie prawie 6 mln użytkowników – m.in. w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie.

Buk: aktywnie przeciwdziałamy atakom przeciwników 5G na infrastrukturę

Informacje o podpaleniu masztów sieci telekomórkowej np. w Łodzi podawały ostatnio media. Apel o stanowcze ściganie przestępców niszczących takie maszty i szerzących dezinformację wystosowała też Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

– Aktywnie przeciwdziałamy atakom przeciwników telefonii mobilnej i 5G na maszty telekomunikacyjne: odpowiadamy akcjami edukacyjnymi, ale też poprzez działania służb – powiedziała PAP wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

– Od kilku tygodniu obserwujemy wzmożony ruch środowisk antykomórkowych, które niszczą infrastrukturę telekomunikacyjną. Dwa przypadki podpalenia masztów telefonii komórkowej, które zostały opisane w mediach, nie są niestety jedyne – powiedziała Wanda Buk, dodając, że pierwszy tego typu przypadek miał miejsce w zeszłym roku.

– Był on nawet w pewnym sensie zabawny. Grupa, która niszczyła maszt, jednocześnie zdawała relację ze swojej akcji na żywo w internecie, do czego niezbędny był tenże niszczony przez nich maszt – opisała.

Buk zapewniła, że resort cyfryzacji robi, co w jego mocy, by uniemożliwiać działania przeciwników 5G i telefonii mobilnej, a także, by uspokoić emocje społeczne i rozwiewać obawy związane z tą technologią.

– To nie jest łatwe zadanie, bo środowiska antykomórkowe bardzo łatwo generują lęk, powielają alarmistyczne treści, zwłaszcza w kontekście epidemii koronawirusa i 5G. My możemy tylko merytorycznie odnosić się do nich i uspokajać, a bardzo trudno jest ugasić emocje wykładem z fizyki, zwłaszcza że społeczeństwo niewiele wie na ten temat – powiedziała.

Jak wskazała, resort cyfryzacji stawia przede wszystkim na akcje informacyjne i edukacyjne, które prowadzone są już od ponad roku. Spodziewa się także, że po ostatnich incydentach społeczeństwo będzie nimi bardziej zainteresowane, gdyż epidemia koronawirusa uświadomiła ludziom, jak ważną rolę odgrywa w ich życiu internet i telefonia komórkowa.

Wątpliwości mogą rozwiać rzetelne badania na temat wpływu tej technologii na zdrowie ludzi. WHO przeprowadza obecnie ocenę ryzyka dla zdrowia wynikającą z narażenia na częstotliwości radiowe, również te wykorzystywane przez 5G. Ocena ta zostanie opublikowana do 2022 roku.

Źródło: PAP, nczas.com