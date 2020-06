Trzaskowski ma już hasło wyborcze i 400 tys. podpisów

„Silny prezydent, wspólna Polska” – takie hasło wymyślili sztabowcy PO. Ma to być odpowiedź „na diagnozę stawianą przez Polaków”.

Hasło dość wątpliwe. „Siła prezydenta” wynika z ram konstytucji i nie ma on specjalnej roli sprawczej. Chyba, że chodzi o tężyznę fizyczną?

„Wspólna Polska” brzmi ładnie i niemal konserwatywnie. Polacy „zgodę” rzeczywiście lubią. Z tym, że nikt tak mocno nie dzieli i stygmatyzuje całych grup Polaków jak właśnie partia tego kandydata.

Hasło kampanii Rafała Trzaskowskiego zostało zaprezentowane na konferencji prasowej. Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła, że to „hasło wyborcze jest odpowiedzią na to, co słyszeliśmy na ulicach polskich miast i miasteczek”.

Podobnie, poseł KO Cezary Tomczyk twierdził, że hasło „Silny prezydent, wspólna Polska” to odpowiedź na diagnozę, którą politycy Koalicji Obywatelskiej słyszą na polskich ulicach. „To odpowiedź na +Mamy dość+. Odpowiedzią na +Mamy dość+ musi być ktoś, kto zapewni siłę i wspólnotę” – mówił Tomczyk.

Tomczyk poinformował też, że dotychczas zebrano prawie 400 tys. podpisów poparcia pod kandydaturą Trzaskowskiego.

Źródło: PAP