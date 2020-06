Komisarz Jourova pod rękę z Sorosem zmienia Europę?

Raport francuskiego prawnika dra Gregora Puppincka ukazał się w lutym ubiegłego roku. W szczegółowym dochodzeniu, popartym 200 stronami załączników, Grégor Puppinck, prezes Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ), ujawnił system działania sieci organizacji pozarządowych miliardera Georgesa Sorosa, który pozwolił mu rozszerzyć wpływy na Europejski Trybunał Praw Człowieka i stopniowo przekształcić go w swoją ideologiczną bazę.

ETPC nigdy nie zareagował na raport. Odpowiedział na swój sposób, awansując jednego z najbardziej umoczonych we współpracę z Sorosem sędziów Jonko Grozeva na stanowisko szefa sekcji.

Teraz zareagowała KE, do której w tej sprawie zwrócił się francuski eurodeputowany Jérôme Rivière. To były polityk UMP i Republikanów, obecnie związany ze Zjednoczeniem Narodowym.

Pytał on Komisję Europejską, czy nowe doniesienia „poważnie niszczące i tak już budzącą wątpliwości instytucję” mogłyby skłonić europejską władzę wykonawczą do ograniczenia współpracy z tym Trybunałem?

Odpowiedź wiceprzewodniczącej Věry Jourová nie pozostawia wątpliwości. Okazuje się, że „Komisja nie ma wątpliwości co do uczciwości i niezależności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Do przedstawionych dowodów z raportu Puppincka nie raczyła się odnieść.

