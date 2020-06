Milion dolarów kaucji za wyjście z aresztu byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo Floyda

Chauvin przebywał w areszcie hrabstwa Hennepin. Wyrok już właściwie „zapadł” i ogłosiła go „ulica”, której presji uległa cała Ameryka i pół świata. Ustalenie 8 czerwca wysokości kaucji na milion dolarów to też ukłon pod adresem ulicy.

44-letni Derek Chauvin został przywieziony do sądu w pomarańczowym stroju więźnia. Na sali sądowej w Minneapolis stanął przed obliczem sędzi Jeannice Reding. Został oskarżony o morderstwo i uduszenie George’a Floyda.

Przesłuchanie było czysto proceduralne i zakończyło się wyznaczeniem wysokiej kaucji, jeśli oskarżony miałby zostać zwolniony warunkowo przed procesem. Jego prawnik Eric Nelson nie złożył sprzeciwu i wydaje się, że takiej kwoty policjant i tak nie byłby w stanie zebrać.

Prokurator Matthew Frank twierdził, że tragedia miała silny wpływ społeczny i Derek Chauvin mógłby zaryzykować ucieczką przed procesem wobec reakcją opinii publicznej. Rzeczywiście w tym procesie będzie bardzo trudno zachować obiektywizm i nie poddać się presji ulicy.

Strony uzgodniły, że spotkają się na kolejnej rozprawie w dniu 29 czerwca.

Protests have taken place across America and beyond after white police officer Derek Chauvin knelt … https://t.co/tA4155zcw5 via @Femail

— A Stranger dedicated to a Stranger (@Thinnktwit) June 9, 2020