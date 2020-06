PiS pod pretekstem epidemii wykańcza polskie kopalnie? Bosak staje w obronie górników [VIDEO]

W sobotę Krzysztof Bosak stanie u boku górników, którzy będą protestować przeciwko posunięciom rządu.- Mam na myśli decyzję ministra Sasina, który zamknął kopalnie na 3 tyg., według trudnego do zrozumienia klucza – mówił kandydat Konfederacji na prezydenta.

Z informacji jakie otrzymał Krzysztof Bosak od górników i związkowców wynika, że w sześciu z 12 kopalń nie odnotowano przepadków koronawirusa. Co ciekawe rząd nie zamknął tych, gdzie odnotowano najwięcej zakażeń. – To np. „Pniówek” czy „Zofiówka”, gdzie zachorowań było odpowiednio 1,5 tys. i 1,1 tys. – podał kandydat Konfederacji.

Zdaniem Bosaka, takie decyzje są dowodem, że rząd dba tylko o dobro swojego kandydata Andrzeja Dudy, a nie o ludzkie zdrowie i interes gospodarczy. – Liczy się krótkowzroczny interes polityczny. Te trzy tyg. to nie przypadek – zaznaczył i dodał, że PiS-owi chodzi o to, żeby „dojechać do wyborów”. – Takiej polityki nigdy nie zaakceptuję i chcę zwrócić uwagę na tło ekonomiczne – podkreślił Boska.

Zaznaczył też, że nie jest tajemnicą pozostawienie otwartych kopalń, które wydobywają węgiel koksujący, natomiast zamyka te z węglem kamiennym. – Różnice między cenami tych dwóch rodzajów węgla są ogromne – przypomniał. Tłumaczył też, że wyrobiska, w których przestanie się pracować z czasem zaczynają stanowić duże zagrożenie dla górników, a ci w końcu będą musieli tam powrócić.

PiS zamknie kopalnie na życzenie UE?

Bosak podejrzewa też, że przerwa spowoduje manipulację sprawozdaniami rocznymi kopalń, które mogą zostać – niesłusznie – ocenione jako nierentowne i skierowane do zamknięć. – Wiemy doskonale kto naciska na Polskę, żeby wygaszać polskie górnictwo. Żeby nie wydobywać polskich bogactw naturalnych i żebyśmy jako naród nie zarabiali. To oczywiście Unia Europejska, z którą rząd PiS przez ostatnie lata po cichu dobijał targu w zakresie zamykania rentownych kopalń – ostrzegł Konfederata.

Bosak zapewnił górników, że będzie z nimi w sobotę i nie pozwoli na to, żeby pod pretekstem niekorzystnych bilansów zakłamywać przydatność rentownych kopalń. Z relacji ich pracowników wynika, że rząd wprowadził celowy chaos, żeby wykończyć, niektóre firmy.

Trudno logicznie wytłumaczyć fakt zamknięcia miejsc, gdzie przypadków nie odnotowywano, a pozostawienia tych z największymi ogniskami zachorowań. Dodatkowo, Bosak dowiedział się od górników, że wielu z nich czeka na wyniki testów całymi tygodniami. Wygląda to jak przedłużanie przerw w funkcjonowaniu.