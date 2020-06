Politycy Demokratów zwietrzyli krew. Sprawa Floyda i nakręcanie sondaży Bidenowi

Politycy Demokratów zwietrzyli krew. Po śmierci Georgesa Floyda chętnie padają na kolana i zapewne w duchu modlą się o zmiany w sondażach przed wyborami i zakończenie „epoki Donalda Trumpa”. To co nie udało się koronawirusowi, ma teraz uczynić fala przemocy i „walki z rasizmem”.

Były prezydenty Barack Obama stal się ostatnio dość aktywy i wzywa wprost protestujących przeciw śmierci George’a Floyda, by dążyli do zmiany „niewygodnych” ludzi u władzy.

Demokratyczni kongresmeni uklękli w poniedziałek 8 czerwca w Kongresie USA na 8 minut i 46 sekund ciszy ku czci Floyda i innych czarnoskórych Amerykanów, „którzy niesprawiedliwie stracili życie”. Tyle czasu trwało trzymanie kolana na szyi Floyda przez policjanta podczas jego zatrzymania.

Demokratyczna przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, szef mniejszości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer, a także 20 parlamentarzystów, w tym Afroamerykanów, zebrało się w sali Emancipation Hall, nazwanej tak na cześć niewolników, którzy pracowali w XVIII wieku przy budowie Kapitolu w Waszyngtonie.

Na ile tu jednak chodzi o hołdy, a na ile o politykę? Rozruchy na ulicach i ataki Antify to dla niektórych tylko ruchy, które mają doprowadzić do zmiany prezydenta. Wspierają to także dziwne skoki notowań sondażowych.

Nowy sondaż CNN/SSRS pokazuje nagle największą jak dotąd przewagę kandydata Demokratów Joe Bidena nad rywalem. Ma podobno 14 punktów przewagi nad nagle dołującym prezydentem Donaldem Trumpem.

W ankiecie zapytano o wybór pomiędzy Joe Bidenem jako kandydatem Partii Demokratycznej, a Donaldem Trumpem jako kandydatem Partii Republikańskiej. 55% opowiedziało się za Bidenem, a 41% twierdziło, że za Trumpem.

Sondaże twierdzą, że tylko 38% Amerykanów ankietowanych pochwala sposób, w jaki Trump radzi sonie z kryzysem koronawirusa i protestami „antyrasistowskimi”. 57% wydaje prezydentowi ocenę negatywną.

To najgorsze oceny prezydenta Trumpa od stycznia 2018 r. Podobny notowania na tym etapie prezydentury mieli Jimmy Carter i George H.W. Bush, którzy wybory przegrali po swojej pierwszej kadencji. Z tym, że Trump nie jest ani Carterem, ani Bushem.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1269974605059555328?s=20

Sam prezydent Donald J. Trump skomentował wyniki sondażu krótko: „Ankiety CNN są tak samo fałszywe, jak ich raporty”. Dorzucił jeszcze, że „Demokraci zniszczyli by Amerykę!”. Facet ciągle nie klęka…

https://twitter.com/NekaneHarta/status/1270291857122213890?s=20

