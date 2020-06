Socjalistyczna nowomowa premiera Morawieckiego. Tak dba o „bezpieczeństwo” Polaków [VIDEO]

Takie wypowiedzi ze strony premiera Mateusza Morawieckiego nie powinny już nikogo dziwić. Szef rządu PiS wypowiedział się na temat udaremnionego przemytu narkotyków.

Zasada volenti non fit inuria, co wykłada się jako chcącemu nie dzieje się krzywda, jest odległa naszym umiłowanym przywódcom. To kapitan państwo, czyli politycy, decyduje o tym, co ludzie mogą zażywać, a czego nie – dla ich własnego dobra.

Kapitan państwo konfiskuje narkotyki

Premier Morawiecki podczas konferencji poinformował o udaremnieniu przemytu kokainy o wartości 3 mld zł, którą jak podkreślił, można by podzielić na „milion próbek”.

Akcję przeprowadziło Centralne Biuro Śledcze i Straż Graniczna. Narkotyki były przemycane z Ekwadoru do Hamburga w Niemczech, gdzie nie udało się ich wykryć.

W trakcie akcji funkcjonariusze CBŚP i SG zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 64 do 71 lat, mieszkańców województwa pomorskiego.

Socjalistyczna nowomowa Morawieckiego

– Ja uważam, że państwo powinno stać na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli. I poprzez ten udaremniony przemyt widać, jak dbamy o bezpieczeństwo nie tylko Polaków – zaczął Mateusz Morawiecki.

Dodał, że przemyt był kierowany „zapewne nie tylko do Polaków”, ale też do Skandynawii i do Niemiec.

– Poprzednio, kiedy mówiliśmy o udaremnionym transporcie heroiny, czy wcześniejszym transporcie kokainy, to również służby wykazały się większą czujnością niż służby holenderskie czy służby niemieckie. I trzeba to jasno podkreślić – dodał premier.

Premier Mateusz Morawiecki ma rację mówiąc, iż państwo powinno „stać na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli”. Problem w tym, że najwyraźniej definiuje te hasła w myśl nowomowy.

Prawo, na którego straży stoi państwo, powinno być proste, zrozumiałe i opierać się na zasadzie „chcącemu nie dzieje się krzywda”. W myśli Morawieckiego państwo chroni obywateli przed nimi samymi, nie pozwalając np. zażywać narkotyków, które z pewnością szkodzą, jednak tylko osobom je zażywającym.

🎥 Premier @MorawieckiM: Państwo powinno stać na straży prawa i praw obywateli, a także na straży bezpieczeństwa. I poprzez ten udaremniony przemyt widać, jak dbamy o bezpieczeństwo nie tylko Polaków. pic.twitter.com/jpOSa0ZeuR — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 9, 2020

Źródło: PAP/NCzas