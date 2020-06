Spurek chce zmusić Polskę do przyjmowania imigrantów. „Liczę na refleksję ze strony rządu, zamiast narażania się na sankcje”

Unia Europejska ponownie rozważa relokację nielegalnych imigrantów i rozmowy ws. Paktu Migracji i Azylu. Przeciwne przymusowemu przyjmowaniu są Słowacja, Węgry, Czechy, Estonia, Łotwa, Słowenia i Polska. Sylwia Spurek stwierdziła, że „dopuszcza sankcje dla Polski, ale ich nie chce”.

Sylwia Spurek twierdzi, że Polska powinna przyjąć nielegalnych imigrantów. – Nie możemy się uchylać od naszych obowiązków, bo jesteśmy częścią wspólnoty – stwierdziła unioposeł.

– To, co najbardziej cenię w Unii Europejskiej, to kwestia wartości. Stawianie na prawa człowieka i solidarność to podstawa. My musimy, działając wspólnie z innymi państwami, rozwiązać problem i kryzys migracyjny – przekonywała.

Marzeniem europoseł wybranej z list Wiosny Biedronia jest, aby Polska w tym względzie nie musiała się ograniczać i przyjmować wszystkich.

– Prawa człowieka nie powinny zależeć od płci i wieku. Oczywiście pewne grupy społeczne są w szczególnej sytuacji, ale gdyby każda gmina w Polsce przyjęła po kilka rodzin, nie musielibyśmy wybierać ani się ograniczać – dodała.

Spurek odniosła się także do ewentualnego karania sankcjami krajów, które sprzeciwiają się przymusowej relokacji.

– Musimy zastanowić się, w jaki sposób spowodować, aby kraje ze swoich obowiązków się wywiązywały. Wyobraźmy sobie, że to Polska realizowałaby obowiązki wynikające z traktatów, a inne państwa nie. Jak wtedy byśmy się czuli? – stwierdziła.

Jednocześnie Spurek zaznaczyła, że „dopuszcza sankcje dla Polski, ale ich nie chce”. Jednak, zdaniem unioposeł, Bruksela musi jakoś nakłonić państwa do przymusowej solidarności.

– Jestem patriotką, Polska to moja ojczyzna i nie chciałabym, abyśmy ponosili odpowiedzialność finansową. Mam więc nadzieję na dialog z rządem i refleksję nad tym, jak najlepiej pomagać – skwitowała.

„Obowiązkowa relokacja imigrantów/tek to kwestia wartości UE. Polska nie może się uchylać od odpowiedzialności w tej materii. Musimy być solidarni z resztą państw UE i liczę na refleksję ze strony polskiego rządu, zamiast narażania się na sankcje” – zagroziła Spurek na Twitterze.

Źródło: tvp.info