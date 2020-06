TYLKO U NAS. Grzegorz Braun o swoim #hot16challenge. „Lepiej późno niż wcale” [VIDEO]

Grzegorz Braun był gościem Tomasza Sommera w telewizji internetowej NCzasTV. Tam musiał zmierzyć się z trudnym pytaniem o swoje #hot16challenge, do którego został nominowany.

Na to czeka cała Polska. Zarówno sympatycy Grzegorza Brauna, jak i jego przeciwnicy. #hot16challenge, które elektryzuje całą Polskę zostało oficjalnie zapowiedziane przez posła Konfederacji.

Na sam koniec rozmowy pt. „Grzegorz Braun: Ruszam na podbój rynku muzycznego”, Tomasz Sommer zapytał posła Konfederacji: Jak się rozwija kariera muzyczna?

– Nominowany przez Pana prezesa Korwina nie sprostałem wyzwaniu w terminie narzuconym przez konwencję tego konkursu, ale lepiej późno niż wcale – odparł Braun.

– Czyli jakieś postępy i zaangażowanie w tym kierunku nastąpiły i być może dojdzie do jakiejś prezentacji? – dopytywał redaktor naczelny nczas.

– Wprawdzie nie 3 dni, a 3 tygodnie już minęły, ale tak tak Szanowni Państwo. Mogę powiedzieć w tej redakcji: tak, wchodzę na rynek muzyczny – zapowiedział Braun.

Polityk dodał, że do nagrania zmotywowały go dobre występu jego kolegów z Konfederacji. Zapowiedział także, iż szykowana jest płyta z nagraniami m.in. Korwin-Mikkego, Berkowicza, Mentzena etc.