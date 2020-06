Brytyjczycy w szoku! Zbezczeszczono pomnik królowej Wiktorii. Faszyści z Antify i BLM wymazują historię [VIDEO/FOTO]

Ostatnią ofiarą faszystów z Antify i rasistów z BLM padł pomnik królowej Wiktorii stojący w parku Woodhouse Moor w Leeds. Pomazano go farbą i pokryto wulgarnymi napisami: „dziwka”, „gwałciciela”, „morderczyni”, „ku..a”, „właścicielka niewolników”.

Pod dziełem zniszczenia podpisała się rasistowska i faszystowska organizacja czarnoskórych Black Lives Matter razem z faszystami z Antify odpowiedzialna za rozruchy w Stanach Zjednoczonych, w Wielki Brytanii, Francji, Szwecji i Belgii.

To kolejny pomnik, który padł ofiarą band demolujących i plądrujących miasta po obu stronach Atlantyku. W Waszyngtonie zdewastowano pomnik Tadeusza Kościuszki. W Warszawie to samo z jego kopią zrobili faszyści małpujący amerykańską Antife.

W brytyjskim Bristol motłoch obalił pomnik Edwarda Colstona, który był handlarzem niewolników, ale też filantropem fundującym szpitale i przytułki. Sam posąg wrzucono do rzeki. W Londynie zdewastowano pomnik Winstona Churchilla. Chronić musiała go policja. W Waszyngtonie pomazano pomniki Abrahama Lincolna i Gandhiego.

Takim akcjom sprzyjają lewaccy politycy jak wywodzący się z pakistańskiej rodziny imigrantów burmistrz Londynu Sadiq Khan. Zapowiedział on przegląd londyńskich pomników i nazw ulic i placów. Zamierza usunąć wszystko co kojarzy się Brytyjskim Imperium.

– Jest smutną prawdą to, że znaczna część bogactwa naszego miasta i narodu pochodziła z handlu niewolnikami. Nie trzeba tego upamiętniać w naszych miejscach publicznych –zachwalał swój pomysł lewicowy burmistrz Londynu Sadiq Khan.

Jego pierwszą ofiarą padł pomnik Roberta Milligana, szkockiego handlarza i założyciela Wchodnioindyjskich Doków w Londynie. Milligan był właścicielem plantacji trzciny cukrowej na Karaibach i właścicielem niewolników.

Lewackie organizacje założyły stronę internetową toppletheracists.org, na której zamieściły listę kolejnych pomników i pamiątek do usunięcia, bądź zniszczenia. Znalazły się na niej postaci bohaterów i najważniejszych osób w historii Wielkiej Brytanii: admirał Nelson. Francis Drake, czy premier Robert Peel.

A statue of Queen Victoria in Woodhouse Moor, Leeds has been defaced with graffiti including the words 'slave owner' and 'murderer'.

Other graffiti, including justice BLM and Black Lives Matter, has also been sprayed on and around the monument. pic.twitter.com/sk9EGI3yZl

— BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) June 9, 2020