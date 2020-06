Federacje Sportowe już nie będą apolityczne. Dla poprawności politycznej zmieniają podpisy

„Antyrasistowski” gest klękania w czasie grania hymnu narodowego USA został zakazany przez Federację Amerykańskiej Piłki Nożnej. Stało się to po tym, jak zawodniczka kadry i znana lesbijka i feministka Megan Rapinoe zrobiła to przed meczem w 2016 roku.

Generalnie w całym światowym sporcie panuje trend zakazywania jakichkolwiek gestów politycznych. Z wyjątkiem…walki rasizmem i promocją ideologii LGTB, ale i tu panowała pewna dyskrecja.

Teraz Federacja Futbolu Amerykańskiego (USSF) planuje usunąć przepis, który zabrania graczom klękania podczas hymnu narodowego. Dodatkowo narodowa drużyna kobiecej piłki nożnej ma otrzymać od związku przeprosiny.

Gest Megan Rapinoe miał być wyrazem solidarności z podobnym gestem Colina Kaepernicka, byłą już gwiazdą futbolu amerykańskiego, który grał wtedy w San Francisco 49ers. Zainicjował on ruch protestacyjny przeciwko przemocy policji przeciwko Czarnym. Teraz sprawa jest na topie po śmierci Floyda, więc i sportowe związki „korygują” szybko swoje przepisy.

4 yrs ago a white gay female kneeled while playing for the USA national team to support what Kaepernick was kneeling for. Megan Rapinoe. A legend. Just so y’all know (: pic.twitter.com/3GrTi4gUPn

— Des Equis (@desireehaven) June 5, 2020