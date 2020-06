Gowin: „Ja jestem konserwatystą, ale Kaczyński nim nie jest”

Jarosław Gowin, szef Porozumienia, które jest częścią rządu, był gościem w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24. Polityk wypowiedział się nt poglądów prezesa Kaczyńskiego.

– Jestem konserwatystą – powiedział w trakcie rozmowy Jarosław Gowin. Polityk zdefiniował przed kamerami, jak rozumie do pojęcie.

– Konserwatyści są przywiązani nie tylko do pewnych tradycyjnych wartości, ale są przywiązani też do pewnych form i pewnego sposobu działania politycznego, sposobu nastawionego na działanie ewolucyjne, nie rewolucyjne, na szukanie kompromisu i metodą do uprawiania konserwatywnej polityki jest dialog – twierdzi Gowin.

Prawo i Sprawiedliwość pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego kreuje się partię konserwatywną. Szef Porozumienia ma jednak wątpliwości co do tego, czy szef jego koalicjantów ma poglądy konserwatywne.

– Nie wiem czy prezes Kaczyński definiuje się jako konserwatysta. Nie mam takiego wrażenia – stwierdził.

Polityk zaraz uargumentował, dlaczego tak sądzi. Według niego Kaczyński nie ma konserwatywnych wzorców.

– Jego patronem politycznym jest Józef Piłsudski, o którym można mówić wiele rzeczy dobrych, ale na pewno nie to, że był konserwatystą – powiedział były wicepremier.

Rzeczywiście, Józef Piłsudski był zadeklarowanym socjalistą i autorem zamachu na demokrację w 1926 roku. Dziś politycy ze środowiska sanacji wybieraliby zapewne pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a partią Razem. Przypuszczenia Gowina co do poglądów Kaczyńskiego zdają się zatem być słuszne.

Źródło: TVN24