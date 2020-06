Joe Biden robi sobie kampanię na śmierci Floyda [VIDEO]

Chyba nie ma rzeczy, której nie zrobiłby Joe Biden, żeby zdobyć dodatkowe głosy. Wspiera go w tym cała amerykańska lewica, dla której „epoka Trumpa” jest katastrofą ideologiczną. We wtorek 9 czerwca kandydat Demokratów podczas ceremonii pogrzebowej George’a Floyda w Houston, udostępnił swoje nagrane przemówienie.

W tle rozbrzmiewała żałobna muzyka, a Biden, „protestował” przeciwko rasizmowi i obiecywał „zmieniać świat na lepsze w imieniu George’a Floyda”.

„Godzina sprawiedliwości rasowej” wybiła w USA, uroczyście deklarował Joe Biden. Zdaje się, że zachęcał w ten sposób do dalszych zamieszek, a może nawet rewolucji. Kandydat lewicy na prezydenta zwrócił się górnolotnie do córki George’a Floyda: „jesteś taka odważna. Tata patrzy na ciebie z góry i jest taki dumny. Wiem, że tęsknisz za jego uściskami, bo brał cię na ramiona, abyś mogła dotknąć nieba”.

Nie ma wątpliwości, że to prześciganie się w hołdach dla Floyda i robienie z podejrzanej postaci „świętego” to szersza operacja polityczna Partii Demokratycznej. Chodzi tu o głosy wszystkich Afroamerykanów. Demokraci wyraźnie się ożywili w kampanii. Mają te z wsparcie mediów.

„George Floyd zmienił świat” – mówił Al Green, Demokrata z Teksasu. W Houston Demokratka Sheila Jackson wyrażała nadzieję, że George Floyd „nie umarł na próżno”, a jego „misja” na Ziemi to będzie powstawanie ludzi ku sprawiedliwości”.

Grief is a heavy burden to bear — and it's even harder with the eyes of the world watching. I know. But that burden is now a purpose — to change the world for the better in the name of George Floyd.

That's the message I shared with his loved ones during today's service: pic.twitter.com/2LKJzwBUSO

— Joe Biden (@JoeBiden) June 9, 2020