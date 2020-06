Konfederacja i Bosak z ofertą merytoryczną dla Polaków. Obrzucanie błotem przeciwników ich nie interesuje

Konfederacja pozyskuje zaufanie społeczne przekazem dotyczącym interesów obywateli i merytorycznie, a nie tylko krytyką tego, co powiedzieli kontrkandydaci. Czyli w zupełnie innym stylu, niż politycy PiS, PO, Lewicy, czy PSL – podkreślił kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie Bosak był pytany, w jaki sposób zamierza przekonywać wyborców „do przełamania dwuelementowej logiki wojny plemiennej”. Czego sygnałem może być informacja o przekazaniu do PKW 1 mln 600 tys. podpisów poparcia kandydata KO Rafała Trzaskowskiego.

Bosak odparł, że Konfederacja próbuje dawać wyborcom „dobry przykład i pokazywać inny styl uprawiania polityki”. „Żadną krytyką, choćby najbardziej szczegółową krytyką tego, co robi pan Trzaskowski, co robi pan Biedroń, co robi pan Kosiniak, co robią inni kandydaci nie poprawimy sytuacji w kraju. Możemy ją poprawić tylko własnym przykładem innego stylu działania politycznego” – podkreślił.

Przekonywał, że Konfederacja daje taki przykład w trakcie głosowań sejmowych, podczas merytorycznego analizowania poprawek do projektów ustaw i na konferencjach prasowych, które – jak zaznaczył – „mają przemyślany przekaz, dotyczący interesów obywateli, a nie tylko odnoszenia się do tego, co powiedzieli kontrkandydaci”.

Wyborcy przyzwyczajeni do miałkiej polityki

Bosak zauważył, że ten styl uprawiania polityki nie dotarł jeszcze do wszystkich wyborców. „Jeszcze nie do wszystkich Polaków ta ‚kontr-alternatywa’ dotarła. Ale to jest właśnie nasza praca w kampanii wyborczej, żeby przekonująco z tą alternatywą, mimo wielu blokad medialnych, czy uprzedzeń. Dotrzeć i przekonać, że jesteśmy w tym autentyczni, że robimy to nie z zamierzenia marketingowego, tylko z najgłębszego w naszym sercu przekonania” – zapewnił.

Według polityka przekonują się do takiego przekazu również osoby, które były zwolennikami Lewicy i Roberta Biedronia. Zaznaczył, że Konfederacja zamierza kontynuować taki sposób budowania zaufania wśród wyborców.

„Jesteśmy stosunkowo młodzi, mamy trzydzieści kilka – czterdzieści kilka lat, mamy czas na tę pracę, jesteśmy gotowi ją wykonać. Mamy w sobie ogromne pokłady motywacji, tak, żeby nie poddać się po kilku miesiącach. Tak jak to było widać w zeszłym roku” – oświadczył.

Bosak zwrócił uwagę, że wynik Konfederacji w wyborach do Parlamentu Europejskiego był „niezadowalający”, ale został „podwojony” w ostatnich wyborach do parlamentu krajowego.

„Dziś jest czas na przełamanie i skruszenie kolejnych szklanek sufitów i pokazanie, że Konfederacja, czy ja, jako kandydat Konfederacji, w wyborach prezydenckich potrafimy rozbijać te szklane sufity, iść do góry i pozyskiwać zaufanie społeczne w zupełnie innym stylu, niż robią to politycy PiS, Platformy Obywatelskiej, Lewicy, czy PSL” – powiedział kandydat Konfederacji.

