Korwin-Mikke masakruje 500+ i bon turystyczny. „Wzięcie pieniędzy za darmo to jest godność? To jest wstyd” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke był gościem programu „Express Biedrzyckiej” w Super Expressie. Tam skomentował między innymi najnowszy pomysł socjalny Prawa i Sprawiedliwości, czyli „bon turystyczny”.

Przypomnijmy, że PiS początkowo zapowiadał, iż w ramach bonu turystycznego do każdego pracującego Polaka trafi po 1000 zł. Ostatecznie zmieniły się nieco kryteria przyznawania pieniędzy, ale z pomysłu się nie wycofano.

Według wyborczych zapowiedzi państwo przekaże po 500 zł na każde dziecko w formie bonu turystycznego. Pieniądze nie trafią do rodzin jako żywa gotówka, lecz jako kod.

Można go będzie wykorzystać w hotelach, gospodarstwach agroturystycznych lub na opłacenie kolonii. Uwaga – bon będzie można zrealizować tylko u operatorów z „katalogu bazy turystycznej”, a za wszystko zapłaci ZUS. Oczywiście pieniędzmi Polaków, ściągniętych najpierw z podatków.

Korwin-Mikke: Wzięcie pieniędzy za darmo to jest godność?

Do tego odniósł się w programie Super Expressu Janusz Korwin-Mikke. – Kolejny powrót do PRL. Fundusz wczasów wakacyjnych wtedy był – skomentował poseł Konfederacji.

– PiS nieustannie wraca do PRL-u i taka jest natura rzeczy. Jak powiedział Karol Marks, „wystarczy wprowadzić demokrację, a już głupia większość wprowadzi socjalizm” – dodał.

Biedrzycka zarzuciła Korwin-Mikkemu, że jednocześnie krytykuje PRLbis i pobiera np. 500 plus. – Co mam zrobić? Dają to trzeba brać, Bóg dał ręce, żeby brać. Natomiast trzeba to zlikwidować, bo u mnie punkt widzenia nie zależy od punktu siedzenia – wyjaśnił.

Korwin-Mikke powiedział, że program „500 plus” powinien zostać zlikwidowany, a prowadząca odparła, że zdaniem wielu przywrócił on polskim rodzinom godność.

– Wzięcie pieniędzy za darmo to jest godność? To jest wstyd – odparł wzburzony Korwin-Mikke. – Co to jest godność? Jeżeli szlachcic był biedny i odmówił wsparcia od króla i umarł, to umarł godnie. Godnie to nie znaczy żyć syto, to znaczy żyć honorowo.