Młodzi antifiarze pogonili grupę brytyjskich policjantów. Nic żałośniejszego dziś nie zobaczycie [VIDEO]

Po śmierci George’a Floyda w USA wybuchły zamieszki. Najpierw Antifa wzniecała burdy w amerykańskich miastach, a teraz próbuje tego samego w Europie.

Żyjemy w tak zaawansowanej globalizacji, że jak w Wuhan Chińczyk zje nietoperza, to miesiąc później prezydent Polski będzie rapował o mgle. Równie daleko sięgnęły konsekwencje tego, że amerykański policjant brutalnie zabił czarnego kryminalistę, George’a Floyda.

W Polsce na przykład młodzi ludzie postanowili przeprosić za swoje „białe przywileje”. Co prawda nie mamy za sobą historii kolonializmu, a mieszkańcy wielu mniejszych miejscowości nie widzieli jeszcze nigdy Murzyna „na żywo”. No, ale co z tego? Jak w Hameryce przepraszajo, to chyba tak trzeba? Co nie?

Na Zachodzie postanowiono skopiować również zamieszki. Oni tam mają swoją Antifę wojującą, więc mogą sobie na to pozwolić. W Wielkiej Brytanii obala się pomniki, maże po murach, a także atakuje policję.

Policja natomiast zbytnio nie utrudnia antifiarzom zadania. W sieci pojawiło się nawet nagranie, na którym widać, że to młodzi chuligani gonią grupki policjantów, a nie na odwrót.

Panowie mundurowi podkulili ogony i uciekają. Na szczęście jakaś dziewczyna stanęła w ich obronie, bo sytuacja mogłaby mieć jakiś nieprzyjemny finał.