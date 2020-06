Najgorszy rok w historii lotnictwa komercyjnego. Straty sięgną miliardów dolarów

Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego (IATA) poinformowało we wtorek 9 czerwca, że straty linii lotniczych na świecie spowodowane pandemią koronawirusa sięgną w tym roku sumy 84 mld $.

Według IATA 2020 będzie zapamiętany jako najgorszy rok w historii lotnictwa komercyjnego. Dla porównania, firmy lotnicze straciły „tylko” 31 mld dol. podczas wielkiego kryzysu finansowego w latach 2008 i 2009.

Mimo prognozowanego wzrostu liczby przelotów w przyszłym roku IATA zakłada, że ruch pasażerski pozostanie o 29 proc. mniejszy niż w roku 2019. Linie lotnicze poniosą kolejne straty rzędu 15 mld dol. W sumie pandemia spowoduje straty obliczane na około 100 mld dol.

Globalny dochód linii lotniczych spadnie o połowę, do 419 mld dol., a w roku przyszłym wzrośnie do 598 mld dol. Ruch lotniczy na świecie w całym 2020 roku zmniejszy się o 54,7 proc. Liczba pasażerów spadnie o około połowę, do 2,25 mld.

Tylko kroki podjęte przez rządy w ramach pomocy finansowej zapobiegły bankructwom linii lotniczych,. Jednak zwiększyły ich zadłużenie o 120 mld dol., do 550 mld dol. To 92 proc. dochodów oczekiwanych w 2021 roku – wyliczyła IATA.

Wprowadzenie przez Wielką Brytanię 14-dniowej kwarantanny dla osób przylatujących sprawiło, że wiele linii lotniczych zaprotestowało bądź zagroziło wręcz pozwami sądowymi. IATA zaapelowała do rządów, by zrezygnowały z wprowadzania kwarantanny. Wg Stowarzyszenia środki bezpieczeństwa stosowane przez linie lotnicze są wystarczające.

Jeszcze pod koniec marca IATA prognozowało, że spadek zysków wyniesie 252 mld dol. Straty przewoźników są jednak większe niż przewidywano. Otwieranie połączeń lotniczych idzie wyjątkowo opornie

Źródło: PAP