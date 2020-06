Tak nie działa socjalizm. Od lipca z aptek mogą zniknąć leki!

Branża farmaceutyczna jest zaniepokojona zmianami w prawie, które wejdą w życie 1 lipca br. Mogą one bowiem spowodować utrudnienia w dostawie leków do aptek.

„Pandemia, z którą borykamy się od kilku miesięcy, znacząco wpłynęła na zmianę zasad funkcjonowania gospodarki, w tym przemysłu farmaceutycznego. Uwypukliły się również podnoszone od lat obawy pacjentów związane z brakami dostępności leków” – czytamy w apelu skierowanym do Ministerstwa Zdrowia.

Pismo został sygnowane przez Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków bez Recepty” i Izbę Gospodarczą „FARMACJA POLSKA”. Autorzy chcą zmian w artykule 77a ustawy.

Właśnie ten punkt ma ulec zmianie w lipcu br. Wiąże się to ze znaczącymi i niestosowanymi wcześniej regułami funkcjonowania produktami leczniczymi. „Wyrażamy poważne obawy, że przepis w proponowanej treści uniemożliwi transport i skuteczne dostarczanie produktów leczniczych na terytorium RP, co spowodować może zachwianie dostępności do produktów leczniczych w całym kraju” – czytamy.

Zdaniem autorów pacjenci mogą boleśnie odczuć konsekwencje tych zmian. – Przepisy, które zaczną obowiązywać od 1 lipca, utrudnią dostęp do leków w aptekach. Wiele produktów leczniczych nie dotrze do aptek i odczują to pacjenci. Apelujemy o zmianę w prawie farmaceutycznym lub opóźnienie o rok wejścia w życie przepisów – przekazał w komunikacie Arkadiusz Grądkowski, ekspert Konfederacji Lewiatan.

„Mając na uwadze fakt, że epidemia może się rozwijać i powracać okresowo, a także biorąc pod uwagę najwyższe dobro, jakim jest zdrowie Polaków, apelujemy do Pana Ministra o podjęcie działań pozwalających na zapobieżenie powstawania sytuacji, w której pacjenci mogliby mieć problemy z uzyskaniem dostępu do niezbędnych leków. Jednocześnie, przesyłamy propozycję poprawki, wraz z dokładnym uzasadnieniem i opisem problemu, która jest zgodna z prawem UE, a także zapewnienia bezpieczny obrót produktem leczniczym” – napisano w apelu.