Nad Polskę nadciągają nawałnice z gradem. Alerty dla wielu województw. Sprawdź, gdzie będzie niebezpiecznie!

W czwartek pogoda może okazać się bardzo niebezpieczna. IMGW i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Alertami objętych zostało siedem województw.

W czwartek nad Polską pojawią się nawałnice z gradem! Scenariusz początku długiego weekendu nie zapowiada się zbyt optymistycznie. Miejscami może być bardzo nieprzyjemnie, a nawet niebezpiecznie. Będą burze, mocno zawieje, a nawet możne spaść grad.

Alerty drugiego stopnia wydano dla przeważającej części województwa podlaskiego, a także dla północnej części województwa lubelskiego i wschodniego Mazowsza. Prognozowane są również porywy wiatru do 75 km/h, możliwy grad.

Dla pozostałych obszarów województw: podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego oraz dla województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, północnej części województwa łódzkiego i wschodniej części wielkopolskiego wydano alerty pierwszego stopnia. prognozowane jest tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 35 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Możliwy jest także grad.

Temperatura maksymalna nad morzem oraz na Podhalu od 17 do 20 st., na pozostałym obszarze od 22 st., 23 st. na zachodzie do 26 st., 28 st. na wschodzie. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty, w czasie burz w porywach do 70 km/h, z kierunków wschodnich, tylko na południowym wschodzie zmienny.

Czym są alerty 1 i 2 stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Źródła: PAP, NCzas.com