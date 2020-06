Panika w PiS! Przy Nowogrodzkiej zaczynają wątpić w zwycięstwo Dudy? „Możemy po prostu nie wygrać”

W PiS zapanował niepokój? Rzecznik kampanii Andrzeja Dudy zaczął mówić o przegranej! – Nawet najciężej pracujący kandydat nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić kampanii. Bez oddolnego ruchu we wszystkich powiatach możemy tych wyborów po prostu nie wygrać – przyznał na antenie TVP Info europoseł Adam Bielan.

Adam Bielan w samej TVP przekonywał, że trzeba się zjednoczyć, żeby wygrać wybory. – Opozycja uruchomiła przeciwko nam potężną machinę hejtu. Jeśli nie przeciwstawimy jej prawdziwego ruchu obywatelskiego, to o zwycięstwo będzie bardzo trudno –zauważył.

Polityk tłumaczył, że nawet najciężej pracujący kandydat, bez wsparcia nie jest w stanie odnieść sukcesu. – Bez oddolnego ruchu we wszystkich powiatach możemy tych wyborów po prostu nie wygrać – stwierdził.

Rzecznik przekonywał, że Duda to nowoczesny prezydent. – Nowoczesność to wielkie inwestycje, które popiera prezydent Andrzej Duda. Nie musimy przyjmować zachodnich rozwiązań z całym dobrodziejstwem inwentarza – powiedział.

– Rafał Trzaskowski mówił w przeszłości, że Polska powinna wejść do strefy euro. Chcielibyśmy, żeby jasno odpowiedział teraz na to pytanie. Jeżeli ktoś nie chce odpowiadać, to prawdopodobnie ukrywa jakąś niewygodną prawdę – podkreślił Adam Bielan.

Bielan przekonywał wyznawców PiS w TVP, że jeśli wygra kandydat opozycyjny to Polska będzie sparaliżowana. Widać, że PiS otwarcie zamyka się przed jakimkolwiek dialogiem, z kimkolwiek.