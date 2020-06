PKW zarejestrowała 9 kandydatów na prezydenta. Na liście nie ma Trzaskowskiego

Dotychczas PKW zarejestrowała 9 kandydatów na prezydenta. Głosy na kandydata KO Rafała Trzaskowskiego są wciąż liczone – poinformował rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Jak dodał, w poniedziałek PKW poda pełną listę kandydatów, którzy się zgłosili i spełnili wszelkie formalności.

Z ustawy o organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. wynika, że kandydaci, którzy zebrali odpowiednią liczbę podpisów i zostali zarejestrowani przed wyborami, które miały się odbyć 10 maja, zostają uznani za zarejestrowanych również w wyborach 28 czerwca.

Jak przekazał rzecznik PKW, zarejestrowano dotąd dziewięciu kandydatów: Andrzeja Dudę, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia, Szymona Hołownię, Krzysztofa Bosaka, Stanisława Żółtka, Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego i Pawła Tanajno.

„We wtorek komitet wyborczy kandydata na prezydenta ze strony Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego dostarczył do Krajowego Biura Wyborczego ponad 1,6 mln podpisów. Ta liczba – mówiąc żartobliwie – nie robi wrażenia na pracownikach KBW, bo liczymy do 100 tys. wiarygodnych, prawdziwych podpisów, a to liczenie zajmuje średnio 2-3 dni” – powiedział Grzelewski.

Jak zaznaczył, z kalendarza wyborczego wynika, że do 15 czerwca, czyli do najbliższego poniedziałku, PKW musi przedstawić pełną listę kandydatów na urząd prezydenta RP.

PKW – jak przekazał rzecznik – odmówiła dotąd rejestracji: Waldemarowi Witkowskiemu, Sławomirowi Grzywie, Leszkowi Samborskiemu i Piotrowi Bakunowi – ze względu na brak wymaganej liczby podpisów.

W wyborach zarządzonych na 10 maja, które ostatecznie się nie odbyły, zarejestrowano 35 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, z czego tylko 10 kandydatom udało się zebrać wymagane 100 tys. podpisów poparcia.

Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie w 2020 r. odbędą się 28 czerwca. Będą one miały charakter mieszany – wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych, czy drogą korespondencyjną.

Źródło: PAP, Nczas.com