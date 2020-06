Socjalistyczny kabaret. Liderka Black Lives Matter skierowała swoje postulaty do białych

Jedna z założycielek Black Lives Matter skierowała do białych 10 postulantów. Chanelle Helm spisała swoje pomysły, w których sprezentuje skrajnie absurdalne socjalistyczne pomysły, a nawet nawołuje do przemocy.

Oto postulaty Chanelle Helm, które skierowała do białych:

1. Jeśli nie masz potomków, przepisz swój majątek na jakąś czarną rodzinę. Najlepiej taką, który żyje w ubóstwie pokoleniowym.

2. Jeśli odziedziczysz nieruchomość, którą zamierzasz sprzedać po przyjęciu, oddaj ją czarnej rodzinie. Musisz zarobić te pieniądze w inny uprzywilejowany sposób (Helm twierdzi, że Biali będą mieli łatwiej zarobić te środki ze względu na swe rzekome przywileje – red.).

3. Jeśli jesteś deweloperem lub właścicielem nieruchomości mieszkalnych, zbuduj kompleks w czarnej dzielnicy i pozwól, aby czarni mieszkali w nim za darmo.

4. Jeśli możesz sobie pozwolić na mniejsze mieszkanie, oddaj swój dom czarnej lub brązowej rodzinie. Najlepiej rodzinie z ubóstwa pokoleniowego.

5. Jeśli ktokolwiek spośród ludzi, którym zamierzasz przekazać swoją własność, jest „rasistowskim dupkiem”, zmień wolę i przekaż tę własność czarnej rodzinie. Najlepiej rodzinie dotkniętej przez „ubóstwo pokoleniowe”.

6. Zmieńcie budżet miesięczny, tak abyście mogli przekazać datki czarnym na zakup ziemi.

7. Rasiści muszą być zwalniani z pracy. Wiesz, co oni, ku**a, mówią. Jesteś współwinny, gdy to ignorujesz. Zwolnij swoich rasistowskich szefów.

8. To powinno być łatwe, ale wszyscy ci z Ku-Klux Klan, naziści i inni drodzy biali mężczyźni powrócą do pracy. Zadbaj, żeby zostali wyrzuceni na zbity pysk. Zadzwoń nawet na policję i powiedz, że wyglądają podejrzanie.

9. Jeśli wchodząc gdzieś słyszysz białą osobę wychwalającą rasistowskie działania, najpierw zrób zdjęcie. Dowiedz się kim są i zdobądź informacje o nich. Do diabła, dowiedz się gdzie pracują i zwolnij ich! Ale z pewnością zwróć się do nich, a jeśli będziesz potrzebował to masz ręce: użyj ich.

10. Zaangażuj się w dwie rzeczy: walkę z białą supremacją gdzie i jak możesz, wspieraj finansowo i zawodowo czarnych.

Chanelle Helm jest współzałożycielką i głównym organizatorem Black Lives Matter Louisville.