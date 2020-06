Upadek i hańba brytyjskiej policji. Szokujące nagranie z napadu na funkcjonariusza [WIDEO]

Brytyjskie media społecznościowe obiega szokujące nagranie pokazujące napad na londyńskiego policjanta, który chciał pomóc ofierze ataku. Film został nagrany przez świadków zdarzenia, który nie ukrywali radości z tego, że funkcjonariusz jest katowany.

Policja londyńska wykazała się całkowitą bezradnością wobec ataków motłochu w czasie rozruchów, do których pretekstem była śmierć czarnoskórego Floyda w Minneapolis. Na relacjach z rozruchów widać było m.in bezbronnych funkcjonariuszy, uciekających przed ścigającym ich tłumem.

Teraz światło dzienne ujrzało kolejne nagranie pokazujące napad na policjanta. Udostępniła je m.in jednostka z Hackney, której członkiem był funkcjonariusz i gdzie doszło do zdarzenia. Patrol policji został wezwany na Frampton Park Road na północy Londynu, gdzie doszło do napadu na mężczyznę. Gdy dwoje policjantów zjawiło się na miejscu, ofiara wskazała im stojących nieopodal sprawców. Policjanci podeszli i wywiązała się sprzeczka.

Jeden z domniemanych napastników okazał się agresywny. Wtedy policjant próbował go zatrzymać i doszło do bójki. W tym czasie bandyci tańczyli wokół policjanta i przestępcy, którzy walczyli na ziemi. Bezbronna funkcjonariuszka próbowała osłonić swego kolegę przed znajomymi napastnika. Bezskutecznie. Sprawę zakończyło dopiero przybycie posiłków i aresztowanie dwóch napastników.

Nagranie zszokowało brytyjską opinię publiczną, bo pokazuje całkowity upadek autorytetu londyńskiej policji, która pod rządami pochodzącego z pakistańskiej rodziny burmistrza Londynu Sadiqa Khana stała się pośmiewiskiem. Film wprawia w osłupienie nie tyle brutalnością, ile pokazem całkowitej bezradnością obojga pozbawionych broni policjantów. Przywódca Partii Brexit Nigel Farage nazwał ten incydent „naprawdę szokującym”.

– Jest to bezpośrednio spowodowane kampania nienawiści do policji i zachęcania do jej likwidacji – skomentował polityk. Ma to oczywiście związek z rozruchami wywołanymi przez faszystów Antify i rasistów z BLM. Brytyjskie Black Lives Matter zebrało już do tej pory ponad 830 000 funtów na akcję likwidacji policji.