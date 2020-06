Wojciech Cejrowski beszta prezydenta i polityków PiS: „Do piekła pójdą!” [VIDEO]

Wojciech Cejrowski nie pieści się z prezydentem Andrzejem Dudą i posłami PiS. Dziennikarz i podróżnik ostro potępił zachowanie partii rządzącej ws. aborcji. Ludzi Jarosława Kaczyńskiego straszył piekłem.

Wojciech Cejrowski znowu z mocnym przesłaniem przeciwko PiS-owi. Tym razem przypomniał posłom partii rządzącej i samemu prezydentowi, że nie potrafią dotrzymać obietnic w sprawach fundamentalnych.

– Zachowanie daleko zbyt miałkie jak dla katolika. Wielu posłów PiS-u po tych głosowaniach nie powinno przyjmować komunii świętej, bo zaciągają grzech śmiertelny na siebie. Do piekła pójdą, jeśli Pan Bóg nie będzie łaskawy i nie przyśle im księdza, gdy będą zdychać w wypadku samochodowym na poboczu i nie wyspowiadają się i co wtedy? – pytał w trakcie wywiadu dla wrealu24.pl.

– Wielu posłów i cały PiS w związku z niedoborem działań ws. aborcji, wszystkie pozorne ruchy, spychanie tego na dalszy plan, życie niewiniątek to nie jest dalszy plan. To jest część waszego kontraktu z wyborcą, część waszego słowa honoru – oburzał się Cejrowski.

Dziennikarz i podróżnik już wcześniej znany był z podobnych wypowiedzi. – Obiecał zakaz aborcji, a nie wykonał tego. Wystawił nas w tej kwestii do wiatru. Oszukał, a dzieci są mordowane każdego dnia. Krew niewiniątek zamieciona pod dywan. Mokry i lepki od polskiej krwi. Jak to się ma do polityki prorodzinnej PiS? – mówił w wywiadzie z „Do Rzeczy” dokładnie rok temu.