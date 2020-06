W rozmowie z Polsat News kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek odniósł się m.in. do pandemii koronawirusa oraz 500Plus. Zdaniem polityka, polski rząd jest „paserem”.

Stanisław Żółtek stwierdził, że 500Plus to „zwykłe złodziejstwo, ukradzenie jednemu i danie innemu”.

– Paserstwo. Jak się kradnie, ktoś rozdziela innym, a część sobie zostawia oczywiście, to jest zwykłe paserstwo. Mówię o rządzie polskim – jest jak paser – zabiera pod przymusem jednym, daje drugim, czyli taki rozdmuchany socjalizm, w kierunku bardziej bolszewizmu nawet – mówił.

Były europoseł odniósł się także do pandemii koronawirusa. – Myślę sobie: ale się trafiła gratka rządom niektórych państw, żeby chwycić za twarz naród – skomentował.

Zdaniem polityka, kryzys spowodowany epidemią i obostrzeniami może jednak przynieść pozytywne skutki. Wskazał, że może bowiem teraz nastąpić nowe rozdanie, które sprawi, że Polska będzie funkcjonować „tak jak powinna”.

– Ten koronawirus i ten przesadny rygoryzm, który nastąpił, zniszczył naszą gospodarkę. Jak ją zniszczył, to jeszcze państwo zobaczą w najbliższych miesiącach. Jest to złe, ale jest okazja do tego, żeby Polska znowu zaczęła funkcjonować gospodarczo i wolnościowo tak jak powinna. Można takie rozdanie, nowy początek zrobić. Nawet gdybym miał nie być prezydentem, to namawiam, żeby głosować za tym kierunkiem. Żeby państwo nie patrzyli na sondaże, kto jest silniejszy, a tutaj walka między PO a PiS. Nie patrzcie na to, tylko zagłosujcie zgodnie ze swoim sumieniem, żeby w lustro można spokojnie popatrzeć – skwitował Żółtek.

