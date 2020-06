Ależ to globalne ocieplenie szybko postępuje. W lesie w Elblągu pojawiła się już nawet zebra [FOTO]

Zwolennicy teorii o globalnym ociepleniu muszą mieć jednak rację. Klimat się ociepla, a niezbitym dowodem na to jest zebra, która pojawiła się w leśnictwie Jantar.

Nadleśnictwo Elbląg wstawiło na Facebooka zdjęcia, z których wynika, że w nadleśnictwie Jantar pojawiła się… zebra!

„To, że klimat się ociepla to już wszyscy wiemy, ale żeby aż tak szybko?!? Dziś rano w leśnictwie Jantar pojawił się nowy gatunek! Tak to ZEBRA!!!!! Jak widać na zdjęciach, lasy Nadleśnictwa Elbląg, na Mierzei Wiślanej przypadły jej do gustu, a zapach borówek zachęcił do dłuższego spacerowania po lesie” – czytamy.

Jeśli wszystkie dowody na globalne ocieplenie są tak solidne jak ten, to nic dziwnego, że tak wiele osób je kontestuje. Ostatecznie okazało się bowiem, że zebra uciekła z pobliskiego mini-zoo.

„Zebra bezpiecznie wróciła już do swojego domu, a podczas powstawania postu żadna zebra, człowiek ani las nie ucierpiał. Życzymy miłego dnia i zapraszamy na spacery po lesie – nigdy nie wiadomo jaka nas tam może czekać przygoda” – pisze nadleśnictwo.