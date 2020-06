Burmistrz Londynu chce usuwać kontrowersyjne pomniki. Internauci: usuń pomnik Karola Marksa [FOTO]

Sprawa jest pokłosiem obalenia przez chuliganów z #BlackLivesMatter pomnika Edwarda Colstona. Colston jest teraz uznawany przez postępowców za postać co najmniej kontrowersyjną, bo z jednej strony dotował szpitale i kościoły oraz pomagał biednym, a z drugiej handlował niewolnikami.

Khan nie skrytykował aktu wandalizmu, tylko stwierdził, że należy przejrzeć listę pomników i nazw ulic, które mogłyby godzić w wrażliwość mniejszości.

– Różnorodność naszej stolicy jest naszą największą siłą, ale nasze posągi, nazwy dróg i przestrzenie publiczne odzwierciedlają minioną epokę – powiedział.

W Internecie pojawił się pomysł, by w pierwszej kolejność londyński władyka usunął pomnik Marksa w Highgate. Motywują to faktem, który jest dość mało znany. Marks był antysemitą, a przynajmniej treści antysemickie pojawiają się w jego tekstach.

Dodatkowo uważają, że pomnik promuje ideologię, która doprowadziła do masowego ucisku i śmierci ponad 100 milionów ludzi w ubiegłym wieku.

Można się jednak spodziewać, że wywodzący się z lewicowej Partii Pracy burmistrz nie rozpatrzy wniosku pozytywnie.

Mayor of London Monument Removal Application:

Location: Memorial in Highgate

Subject: Karl Marx

Reason: Promotion of an ideology leading to mass oppression and the death of over 100 million people last century; anti-Semite

Comments: This must meet the criteria, right?… pic.twitter.com/NIzMJpuuPU

— Henry Smith MP 🇬🇧 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@HenrySmithUK) June 11, 2020