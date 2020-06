Czeskie MSZ apeluje, by Czesi nie robili zakupów w Polsce. Chodzi o epidemię koronawirusa

Czeskie MSZ przypomina Czechom, że otwarcie granicy z Polską nie oznacza, że znikają wszystkie ograniczenia w podróżowaniu. Czesi wracający z Polski jeszcze do 15 czerwca będą musieli poddać się kwarantannie.

„Proponujemy wstrzymać się z zakupami” – napisano na oficjalnym koncie na Twitterze czeskiego MSZ. Chodzi o to, by obywatele Czech, nie ruszali jeszcze na zakupy do sklepów po polskiej stronie granicy.

Choć granice już się otwierają, to Czesi zdejmują obostrzenia, takie jak kwarantanna, dopiero 15 czerwca.

Czesi zezwolą swoim obywatelom na bezproblemowe podróżowanie do większości państw europejskich. Na ich „czerwonej liście” pozostaną tylko: Szwecja i Wielka Brytania.

Źródło: PAP, Twitter