Jeden dzień, dwa sondaże prezydenckie. Komu wierzyć?

41,17 proc. poparcia uzyskałby w wyborach ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda, a 28,14 proc kandydat KO Rafał Trzaskowski – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu”. Z kolei z czwartkowego sondażu dla wPolityce.pl wynika, że 40 proc. badanych deklaruje chęć głosowania na obecnego prezydenta Andrzeja Dudę; kandydat KO Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 29 proc. respondentów. Deklarowana frekwencja wynosi rekordowe 70 proc. Poparcie dla ww. kandydatów mniej więcej się pokrywa. Jednak wyniki pozostałych kandydatów się różnią. Krzysztof Bosak notuje w jednym sondażu wzrost a w drugim spadek poparcia. I komu tu wierzyć?

Sondaż dla „Super Expressu”

Jak pisze w piątek „Super Express”, najnowszy sondaż jasno wskazuje na to, że na placu boju o prezydenturę liczy się już tylko dwójka kandydatów. Walczący o kolejne pięć lat w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda i jego konkurent z PO Rafał Trzaskowski zostawiają resztę stawki daleko w tyle – czytamy.

W porównaniu z poprzednim sondażem, który Instytut Badań Pollster przeprowadził dla „Super Expressu” pod koniec maja (26-27 maja), obaj główni kandydaci nieznacznie poprawili swoje notowania. Duda z 38,94 proc. na 41,17 proc. a Trzaskowski z 26,60 proc. na 28,14 proc. – czytamy w „SE”.

Jak wynika z sondażu „SE”, trzeci w zestawieniu Szymon Hołownia pod koniec maja notował 16,41 proc. poparcia, aktualnie jest to 14 proc. Robert Biedroń (Lewica) zanotował wzrost z 5,14 proc. pod koniec maja do 5,22 w czerwcu. Władysław Kosiniak – Kamysz (PSL) 5,46 proc. w maju vs. 4.99 proc. w czerwcu.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) – spadek poparcia z 5,71 proc do 4,97 proc.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 9-10 czerwca 2020 roku na próbie 1091 dorosłych Polaków.

Sondaż dla wPolityce.pl

Jak wynika z sondażu opublikowanego w czwartek na portalu wPolityce.pl kandydaci walczący o prezydenturę zasadniczo zachowują swoje poparcie. Portal zwraca uwagę, że nieznacznie zmniejszyła się różnica między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim; z badania wynika także, że Szymon Hołownia nie tylko utrzymał swój elektorat, ale nawet nieco go powiększył.

W sondażu chęć oddania głosu na prezydenta Andrzeja Dudę zadeklarowało 40 proc. badanych – co oznacza spadek o 1 punkt w porównaniu z poprzednią falą naszych badań. Kandydat KO Rafał Trzaskowski cieszy się poparciem 29 proc. respondentów – bez zmian w porównaniu z zeszłym tygodniem.

Na Szymona Hołownię wskazało 15 proc. badanych – o 2 punkty więcej niż poprzednio.

Wzrosło również poparcie dla kandydata Konfederacji Krzysztofa Bosaka – o 1 punkt, do 7 procent.

Kandydat PSL Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na 4 proc.. – spadek o 1 punkt. Traci również kandydat Lewicy Robert Biedroń – obecnie jego wynik to również 4 proc., poprzednio 5 proc.

Spośród pozostałych kandydatów wynik powyżej zera zanotował jedynie Marek Jakubiak – tak jak poprzednio 1 proc., bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem.

Z sondażu wynika, że deklarowana frekwencja wynosi rekordowe 70 proc. – wzrost aż o 4 punkty w porównaniu z poprzednim badaniem.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI od 5 do 9 czerwca 2020 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1069. (PAP)