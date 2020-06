Kolejna odsłona szaleństwa. Kultowy serial Johna Cleese’a „Hotel Zacisze” ocenzurowany, bo #BlackLivesMatter

Należące do BBC serwis streamingowy UKTV usunął odcinek serialu „Hotel Zacisze”, w którym występowały tzw. odniesienia rasowe. To efekt „antyrasistowskiego” szaleństwa, które ogarnia lewacki świat po śmierci George’a Floyda.

Jak donosi „The Guardian” , UKTV usunął odcinek serialu „Hotel Zacisze” zatytułowany „Niemcy”. Basil Fawlty, grany przez Johna Cleese’a, przez cały czas krzyczał w nim „nie wspominaj o wojnie”. Główna postać serialu robi aluzje do II wojny światowej w kierunku niemieckiej rodziny.

Ponadto w tym samym odcinku jeden z hotelowych gości używa rzekomo „rasistowskiego” języka w kierunku drużyny krykieta z Indii Zachodnich. W innej scenie Basil jest zdumiony, że w szpitalu pracuje czarnoskóry lekarz.

„Hotel Zacisze” to komedia z lat 70. XX w. Wciąż jednak jest popularna wśród fanów. Jednak odcinek, o którym mowa, nie jest już dostępny w UKTV. Serwis nie wyjaśnił jednak, dlaczego platforma zdecydowała się go zdjąć.

„Nie komentujemy poszczególnych tytułów. Jednak regularnie sprawdzamy nasze programy i dokonujemy edycji, dodajemy ostrzeżenia i wprowadzamy zmiany w ofercie, jeśli to konieczne, aby nasze kanały spełniały oczekiwania naszych odbiorców” – mówił rzecznik UKTV.

Nie jest to pierwszy przypadek w czasach walki z rzekomym rasizmem. Na fali Black Lives Matter z BBC iPlayer zniknął serial komediowy „Mała Brytania”. Z kolei Channel 4 postanowił usunąć „Bo’Selecta” z platformy streamingowej All4. Stało się to po przeprosinach Leigh Francisa, który sportretował w swoim satyrycznym show czarnych celebrytów. Channel 4 i Francis w porozumieniu stwierdzili, że „właściwą rzeczą do zrobienia” jest usunięcie show.

„Wspieramy Leigha w jego decyzji refleksji nad „Bo’Selecta” w świetle ostatnich wydarzeń i uzgodniliśmy z nim usunięcie programu z archiwum All4” – powiedział rzecznik Channel 4.

Źródło: metro.co.uk