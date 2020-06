Krakowskie muzeum twierdzi, że Kościół katolicki jest odpowiedzialny za antysemityzm [VIDEO]

Krakowskie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK regularnie otrzymuje dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucja wspierana z pieniędzy podatników otworzyła wystawę przedstawiającą Kościół katolicki jako… odpowiedzialny za Holokaust. O sprawie poinformował vloger Tomasz Samołyk.

Jak podkreślili autorzy, wystawa „II wojna światowa – dramat, symbol, trauma” nie miała przedstawiać historii. „Skupiliśmy się na kilku kwestiach, które szczególnie mocno odcisnęły się w świadomości Polaków” – czytamy na stronie muzeum.

Jako źródło antysemityzmu, prowadzącego do Holokaustu, przedstawiono Kościół katolicki.

„Żydzi przez wieki traktowani byli w Europie jak kozioł ofiarny. Wskazując na nich jako na przyczynę zła, odwracano uwagę od ważnych problemów politycznych i społecznych. Prowadziło to do powtarzających się pogromów i zbrodni. Kościół się temu nie przeciwstawiał, wręcz przeciwnie, w swoich tekstach – do dziś czytanych w Wielki Piątek! – wskazywał na Żydów jako zabójców Jezusa. Brak potępienia ze strony instytucji religijnych dodatkowo zachęcał oprawców” – można przeczytać na wystawie.

Zamieszczono także wypowiedź ks. Stanisława Trzeciaka. Stwierdził on, że „Hitler żywcem bierze swe prawa z encyklik papieskich”. Autorzy wystawy nie zarysowali jednak szerszego kontekstu. Ks. Trzeciak kolaborował bowiem z Niemcami, jako członek Narodowej Organizacji Radykalnej. Ponadto, obok tej wypowiedzi zamieszczono też słowa Goebbelsa, który postulował „radykalne usunięcie zagrożenia”, jakim w jego ocenie byli Żydzi.

MOCAK przemilczał jednak ocenę Kościoła w kwestii antysemityzmu i nazizmu. Nie zamieszczono też informacji na temat niemieckich mordów na księżach, zamykaniu kościołów, czy przerabianiu ich na magazyny.

Co więcej, partnerem wystawy jest Uniwersytet Jagielloński, który przygotował materiały dotyczące „Sonderaktion Krakau”. Projekt wsparły też krakowskie spółki komunalne, a zakup części prac dofinansował resort kultury.

Wystawa „II wojna światowa – dramat, symbol, trauma” została otwarta 24.10.2019 roku i potrwa do 27.09.2020 r.

Źródła: mocak.pl/YouTube