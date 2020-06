Nie jedz tego! Biedronka wycofuje produkt zanieczyszczony niebezpieczną bakterią

Uwaga! Główny Inspektorat Sanitarny postanowił wycofać ze sprzedaży „Serek zakopiański Światowid z gór 200 g”. W jednej z partii wykryto bakterię Listeria monocytogenes. To bardzo niebezpieczny patogen, który może doprowadzić do zakażenia, a w konsekwencji nawet do sepsy. Szczególnie zagrożone są kobiety w ciąży.

„W jednej z pięciu prób partii Serka zakopiańskiego poddanej urzędowej kontroli żywności wykryto bakterie Listeria monocytogenes” – informuje GIS. Spożywanie produktów zanieczyszczanych tą bakterią może prowadzić do listeriozy. To bardzo ciężkie zakażenie, które w 20-30 proc. przypadków prowadzi do śmierci.

Szczegóły dotyczące wycofywanych produktów:

Serek zakopiański Światowid z gór 200g – numer partii / Data minimalnej trwałości: 14.07.2020. Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-410 Kostrzyn. Wyprodukowano przez: SM MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Podhalański Zakład Produkcyjny w Zakopanem.

Zarówno producent SM Mlekovita jak i dystrybutor Jeronimo Martins Polska rozpoczęły wycofywanie niebezpiecznego serka.

SM Mlekovita oraz Jeronimo Martins Polska rozpoczęły procedurę wycofania z obrotu handlowego powyższej partii sera. Inspekcja Weterynaryjna i Państwowa Inspekcja Sanitarna kontrolują proces wycofywania produktu.

Bakteria może wywoływać chorobę zwaną listeriozą. Najniebezpieczniejsza jest u kobiet w cięży. Po ok. trzech tygodniach inkubacji pojawiają się pierwsze objawy. Przypominają grypę, albo atakują drogi moczowe. W konsekwencji zakażenia może dojść do obumarcia płodu i poronienia.

Bakteria niebezpieczna może być też w przypadku osób starszych i z obniżoną odpornością. W ich przypadku może dochodzić do zapalenia opon mózgowych czy sepsy. U wielu osób nie występują żadne objawy. W skrajnych przypadkach może dojść do zgonu. U ludzi zdrowych zakażenie często przechodzi bezobjawowo.

Źródło: Fakt.pl