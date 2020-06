Jak poinformowała policja w Miami, w związku z dewastacją pomnika Kolumba aresztowano siedem osób. Zatrzymania nastąpiły po przepychankach z funkcjonariuszami.

Uczestnicy zamieszek spryskali pomniki Krzysztofa Kolumba i Juana Ponce de León w parku Bayfront w Miami. Pojawiły się na nich napisy „George Floyd”, „BLM”, a także komunistyczny sierp i młot.

Z relacji policji wynika, że kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, ich radiowóz został uszkodzony przez manifestantów. Zaatakowali także policjantów. Niektórzy uczestnicy zamieszek blokowali także policyjne radiowozy.

Protestujący winą za napiętą sytuację obarczyli jednak policję. W rozmowie z CBS4 organizator „protestów”, Richard Dombroff, stwierdził, że manifestanci „przez cały tydzień byli spokojni, a oni właśnie złamali ten spokój”.

Nie jest to pierwszy pomnik Krzysztofa Kolumba, który padł ofiarą „antyrasistów”. W Richmond w Wirginii uczestnicy zamieszek zrzucili posąg odkrywcy Ameryki z cokołu, podpalili i wrzucili do pobliskiego stawu. Ponadto na postumencie napisali, że „Kolumb reprezentuje ludobójstwo”. Pomnik Kolumba stał w tym mieście od 1927 roku i był najstarszym takim monumentem w południowej części USA.

The Christopher Columbus statue in Richmond, Va was fallen and dragged a quarter mile and thrown into a lake. #rva #riots2020 pic.twitter.com/klBzJ9Wnlc

— Richmond Police (@BeQueerDoCrime) June 10, 2020