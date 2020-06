Tak utuczyli się po roku w Brukseli. Ujawniono oświadczenia majątkowe Szydło, Spurek i Biedronia

Tabloidy pokazały oświadczenia majątkowe nowych europosłów. Jak zmienił się stan posiadania byłej premier Beaty Szydło czy faworytki Roberta Biedronia?

Rok życia jako europarlamentarzysta mocno zmienił stan posiadania nowych deputowanych. „Super Express” opublikował ich oświadczenia majątkowe i najciekawsze zmiany jaki w nich zaszły.

Jak zauważyli autorzy gazety wielu nowych europosłów rzuciło się kupować luksusowe auta czy domy. Rekordzistką zdaje się być była premier rządu PiS Beata Szydło.

Szydło po roku w Brukseli kupiła sobie dwa nowe ekskluzywne samochody. To Audi A6 i Audi Q3 (ten drugi o wartości 130 tys. złotych).

Była minister w rządzie PiS, a obecnie europosłanka Elżbieta Rafalska, sprawiła sobie Skodę Superb z 2019 roku. Z kolei Robert Biedroń kupił sobie wartego 140 tys. złotych Volkswagena Tiguan.

Natomiast nowy europoseł KO Radosław Sikorski kupił sobie Range Rovera Sport 2019 oraz obrazy, portrety i kolekcję książek. Co istotne – te ostatnie przedmioty pojawić się musiały w oświadczeniu, bo ich wartość jest wyższa niż 10 tys. złotych.

Natomiast były zastępca Zbigniewa Ziobry i niedoszły prezydent Warszawy Patryk Jaki po roku życia w Brukseli kupił sobie… dom. Nieruchomość o powierzchni 240 metrów kwadratowych wycenił na 1,2 mln złotych.

Była premier Ewa Kopacz po roku nic sobie nie kupiła. Zadeklarowała tylko większe oszczędności – wzrosły z 46 tys. złotych do 140 tys. złotych.

Natomiast europosłanka Wiosny Sylwia Spurek zadeklarowała, że jej oszczędności wzrosły z 152 tys. złotych do 336 tys. złotych.

Podstawowa pensja europoselska to ok. 30 tys. złotych. Do tego dochodzą diety – 1,3 tys. złotych za każdy dzień pracy w europarlamencie.

Źródło: Super Express