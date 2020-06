Była szefowa kampanii Dudy nie chce na niego głosować. „Oparł kampanię na programie rządu”

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło, była szefowa kampanii Andrzeja Dudy, była gościem w TVN24. Przyznała, że „bliżej jej do Trzaskowskiego” niż do obecnego prezydenta.

Tego chyba jeszcze w polskiej polityce nie było. Andrzej Duda, obecny prezydent i kandydat PiS w nadchodzących wyborach, tak poprowadził swoją kampanię, że nawet jej była szefowa zniechęciła się do zagłosowania na niego.

– Niestety dziś nie dostrzegam w tym, co prezydent mówi i prezentuje, tych spraw, które były dla mnie ważne w kampanii – powiedziała.

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło w rozmowie w TVN24 wytknęła prezydentowi to, że opiera się głównie na programie rządu. Przyznała nawet, że bliżej jej do tego co mówi Rafał Trzaskowski.

– Dziś zdecydowanie bliżej mi do tego, co mówi Trzaskowski o potrzebie nowej solidarności, wspólnej Polsce i silnej prezydenturze, niż do tego, co mówi prezydent Duda, który całą kampanię oparł na programie rządu. Taka kampania nie pomaga prezydentowi w rozszerzeniu poparcia – stwierdziła.

PiS próbuje przekonać np. wyborców Konfederacji do tego, by w drugiej turze poparli Dudę. Jak jednak chcą to osiągnąć, jeśli ludzie z ich obozu nie chcą poprzeć prezydenta nawet w pierwszej turze?

Źródło: TVN24