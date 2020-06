Ile lat mają kandydaci na prezydenta? PKW opublikowała dane. Duda i Trzaskowski to równolatkowie. Tak jak Bosak i…

PKW opublikowała dane nt wieku kandydatów na urząd prezydenta RP w nadchodzących wyborach. Okazuje się, że z kandydatów, którzy są regularnie ujmowani w sondażach, najstarsi są: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Prezydent Polski i prezydent Warszawy są z tego samego rocznika. Obaj politycy mają po 48 lat, co czyni ich najstarszymi kandydatami z tych, którzy są regularnie ujmowani w sondażach wyborczych.

Młodszy, choć też tylko o 4 lata, jest Robert Biedroń. 44-letni kandydat Lewicy jest zazwyczaj tym, który zamyka listę kandydatów ukazywanych regularnie w sondażach – reszta ma już zbyt niskie poparcie, by dało się ich uwzględnić.

Szymon Hołownia, były wodzirej talent showu na TVN, ma 43 lata. Tylko dwóch kandydatów startujących w wyborach nie obchodziło jeszcze 40 urodzin.

Krzysztof Bosak i Władysław Kosiniak-Kamysz są w tym samym wieku. Obaj mają po 38 lat.

Zestawienie jest o tyle ciekawe, że w poprzednich wyborach to Duda reklamował się jako nowa siła, która miała zastąpić podstarzałego Bronisława Komorowskiego. Dziś to on jest na miejscu swojego poprzednika.

Źródło: PKW