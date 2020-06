Jacek Wilk ostro o rządach PiS. „Żydokomuna, która zawraca nas do PRL”

Po tym jak Jacek Wilk wyraził w TOK FM swoją prywatną opinię, nt tego kogo poprzeć w drugiej turze, Konfederację zaczęli atakować zwolennicy PiS. Konfederata napisał na FB dlaczego nigdy nie zagłosuje na PiS.

Konfederacja oczywiście nigdy nie poprze Rafała Trzaskowskiego. Kandydat PO-KO jest odległy ideowo od Konfederatów tak samo jak Biedroń, czy Duda. Jacek Wilk osobiście jednak woli zagłosować na obecnego prezydenta Warszawy niż na Andrzeja Dudę.

Dlaczego? Polityk napisał o tym w komentarzu na swoim Facebooku. Według niego lewicowy PiS jest niezwykle groźny, bo zawraca nas do czasów PRL.

„Cóż, rozsierdzilem masę pisowców, którzy są pewni – nie wiadomo dlaczego – że oczywiście musimy głosować na PADPiSa. Ja nigdy nie poprę pisowskiej żydokomuny, która buduje socjalizm, zawraca nas do PRL i opiera swe rządy na totalnym bezprawiu” – napisał Wilk.

Nie oznacza to jednak, że prawicowy polityk czuje jakąkolwiek sympatię do Rafała Trzaskowskiego.

„I żeby było jasne: obie opcje są równie obrzydliwe, ale właśnie dlatego żadna nie powinna mieć pełni władzy. Dlatego z dwojga złego, najlepiej by się po prostu blokowały” – napisał dalej.

Wilk dodał ten komentarz pod oświadczenie Konfederacji, w którym przeczytamy, że prawicowy blok będzie dążył do tego, by to Krzysztof Bosak znalazł się w drugiej turze.