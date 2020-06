Jest nowy kandydat na prezydenta. Sąd Najwyższy nakazał PKW rejestrację jedenastego pretendenta do tytułu głowy państwa

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego przychyliła się do skargi Waldemara Witkowskiego na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej. PKW musi zarejestrować jeszcze jednego kandydata.

PKW zarejestruje 11 kandydata na urząd prezydenta RP. Będzie nim Waldemar Witkowski. Szef Unii Pracy zebrał wymaganą ilość podpisów przed pierwszym terminem, ale zakwestionowano aż 15 tysięcy z nich. Na dodatek na listach znalazły się 653 osoby zmarłe.

Teraz jednak Witkowski doniósł wymaganą liczbę. PKW początkowo stwierdziła, że powinien od nowa zbierać 100 tysięcy podpisów, ponieważ ostatnio się nie zarejestrował i nie przysługują mu te same przywileje co zarejestrowanym kandydatom.

Sad Najwyższy uznał jednak, że „w sytuacji, w której kandydat zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. 2020, poz. 979) złożył zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach wyznaczonych na dzień 28 czerwca 2020 r. i przedstawił podpisy poparcia, udzielone przez co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wyboru do Sejmu RP, to prokonstytucyjna wykładnia przepisów tej ustawy przemawia za uznaniem, że w ten sposób spełnił wymóg wynikający z art. 127 ust. 3 Konstytucji RP”.

„Nie ma przy tym znaczenia, że część podpisów poparcia została złożona w związku z wyborami wyznaczonymi na 10 maja 2020 r., a część – z wyborami wyznaczonymi na 28 czerwca 2020 r. Istotne jest, że kandydat wykazał się łącznie poparciem ponad 100 000 obywateli” – czytamy dalej.

SN nakazał PKW zarejestrować Witkowskiego. Tym samym w dniu wyborów 28. czerwca, będziemy wybierali aż spośród 11. kandydatów.

Źródło: rp.pl