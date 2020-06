PILNE! Kolejny wypadek kolumny Andrzeja Dudy

Andrzej Duda prowadził w sobotę kampanię w Opolu. Wyjazd z miasta skończył się niebezpiecznie.

W trakcie opuszczania miasta doszło kolizji z udziałem jednego z aut prezydenckiej kolumny. Według dziennikarzy nie było to auto przewożące samego Andrzeja Dudę.

Na miejsce przybyło już pogotowie. Auto z którym kolumna miała kolizję ma zniszczony przedni lewy bok.

Jakby tego było mało, kolumna PAD zakończyła wizytę w Opolu kolizją na wyjeździe z miasta. Pytanie, czy z pojazdów w dyspozycji Kancelarii Premiera korzystali sztabowcy Andrzeja Dudy. Jeśli tak, to jest to kolejny dziś przykład wykorzystania zasobów państwa do agitacji wyborczej. pic.twitter.com/jG9nxcqVI9

— Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) June 13, 2020