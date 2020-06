Sprawa posła Żalka. Czy LGTB to ideologia, czy ludzie? Ziemkiewicz punktuje Kolendę-Zaleską

„Są jakieś granice, także w tym programie, także ja bardzo panu podziękuję za tę rozmowę. Jeśli pan mówi, że LGBT to nie są ludzie…” – perorowała dziennikarka i nie dała posłowi nawet dokończyć zdania.

Teza o tym, że LGTB nie jest ideologią to stała „zasłona dymna” tego środowiska przed krytyką ich działań. Tymczasem to nie tylko ideologia, ale i rodzaj „międzynarodówki” oraz lobby połączonego ideą deprawacji społeczeństw.

W tej sprawie zabrał celnie głos Rafał Ziemkiewicz. W swoim twitterowym wpisie publicysta zauważa:

„Komunizm to nie robotnicy. To ideologia.

Liberalizm to nie przedsiębiorcy. To ideologia.

„Neoliberalizm” to nie menadżerowie. To ideologia.

LGBT to nie homoseksualiści. To ideologia.

Kolenda Zaleska to nie dziennikarka. To funkcjonariuszka frontu ideologicznego ze szkoły Maleszkie”.

Mocno i celnie. Zapluwanie się pod tym postem zwolenników tej ideologii, pokazuje, że zabolało…

