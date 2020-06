Weekendowe protesty „żółtych kamizelek” zastąpione we Francji przez czerń „antyrasistów”

Na wezwanie rodziny zmarłego w 2016 roku na posterunku żandarmerii Adama Traoré, w sobotę 13 czerwca w Paryżu i w kilku innych dużych miastach Francji organizowane są demonstracja „przeciwko rasizmowi i przemocy policyjnej”. To także wyraz solidarności z „walką w USA” i sprawą Georgesa Floyda.

Wygląda na to, że moda na protesty weekendowe we Francji powróciła po okresie pandemii. Z tym, że „żółte kamizelki” zastąpił kolor czarny. Chodzi tu nie tylko o wychodzących na ulice Afrofrancuzów, ale o wsparcie ze strony skrajnej lewicy, czyli tzw. „Czarnego Bloku” i Antify.

Na 13 czerwca największą manifestację zaplanowano w Paryżu. O godzinie 14:30 pochód ma ruszyć z Placu Republiki na Plac Opery. Prefektura zaleciła na obszarze marszu zamknięcie sklepów, barów i restauracji. Przypomniano też, że „​​demonstracje liczące więcej niż 10 osób są zabronione z powodu obecnego kryzysu zdrowotnego”, ale MSW dodało, że są… „tolerowane”.

Policja szacuje wstępnie ilość demonstrantów na 10 000 do 20 000 osób. Według dziennika „Le Parisien”, który dotarł do notatki wywiadu paryskiej komendy policji, skala manifestacji może być duża. Wśród demonstrantów prefektura obawia się obecności „radykalnych aktywistów” w liczbie nawet do 1000 osób. Notatka wskazuje też na niebezpieczeństwa związane z przybyciem do Paryża „młodzieży z wrażliwych przedmieść”.

Do tej pory największa „antyrasistowska” manifestacja miała miejsce w paryżu 2 czerwca. Zgromadziła 20 000 osób przed paryskim sądem.

Demonstracji w sobotę 13 czerwca można się spodziewać także w Marsylii, w Lyonie, Montpellier, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, a w niedzielę w Strasburgu.

#Manifestation | 📄 Le préfet de Police prend plusieurs mesures concernant une manifestation prévue ce samedi 13 juin 2020.

👉Consultez notre communiqué de presse pour plus de précisions. pic.twitter.com/TlVJIEZjsp — Préfecture de Police (@prefpolice) June 12, 2020

Żeby nie było wątpliwości, co do źródeł inspiracji francuskich manifestacji, poniżej wspólne foto słynnej działaczki Komunistycznej Partii USA Angeli Davis i Assy Traore, szefowej organizacji „Sprawiedliwość dla Adamy Traore” i jego siostry.

Źródło: France Ouest/ Le Parisien