Andrzej Duda kontra Donald Tusk

Miał pan okazję wystartować w wyborach. Wolał się pan jednak schować za plecami M. Kidawy-Błońskiej, a później R. Trzaskowskiego. Wie Pan, jak się na taką postawę mówiło na podwórku? Cykor – napisał w sobotę na Twitterze prezydent Andrzej Duda w odpowiedzi na post b. premiera Donalda Tuska o tym, że kampania Dudy to „wstyd na cały świat”.

W sobotę na Twitterze były premier, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk napisał, że „prezydent Rzeczpospolitej powinien dbać o jej reputację”. „Andrzej Duda robi wszystko, aby ją zrujnować. Jego kampania to wstyd na cały świat” – ocenił.

W odpowiedzi na ten wpis prezydent napisał: „Panie Donaldzie, miał Pan okazję wystartować w wyborach i prowadzić swoją kampanię. Był Pan dwukrotnie namawiany, by się ze mną zmierzyć przez swoje środowisko. Wolał się Pan jednak schować za plecami MKB, a później RT. Wie Pan, jak się na taką postawę mówiło na podwórku? Cykor…”.

Tusk, odnosząc się do tej wypowiedzi, napisał: „Panie Andrzeju, interesowała mnie konfrontacja z pańskim przełożonym. Ale, jak to mówią na podwórku…”.

Póki co Dudzie zabrakło riposty. My na miejscu Dudy odpisalibyśmy tak: „Panie Donaldzie, niech pan nie zalewa. Moim przełożonym są obywatele, przed, którymi uciekł Pan do Brukseli”.

Za to do wpisu Tuska prezydent Duda dalej odniósł się na wiecu wyborczym nazywając Tuska „największym kłamcą”, za którym od lat „ciągnie się smród”.

Panie Andrzeju, interesowała mnie konfrontacja z pańskim przełożonym. Ale, jak to mówią na podwórku… — Donald Tusk (@donaldtusk) June 13, 2020

