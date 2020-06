Deklaracja Andrzeja Dudy: „Wierzę w różnorodność i równość”

Wczorajsze słowa Andrzeja Dudy obiegły świat. Prezydent Polski się jednak od nich odcina, jak twierdzi były wyrwane z kontekstu, a sam jest zwolennikiem różnorodności i równości.

Przypomnijmy, że w sobotę prezydent Andrzej Duda powiedział, że „przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm”.

Jego słowa odbiły się szerokim echem, napisały o nich największe światowe media. Odważne i prawdziwe słowa Prezydenta Andrzeja Dudy oburzyły wszystkich postępowców, co najwyraźniej zasmuciło naszego umiłowanego przywódcę, który dziś złożył lewicową deklarację.

„Różnorodność” i „równość”

Andrzej Duda w serii wpisów na twitterze odnoszących się do publikacji kilku największych mediów. – Ponownie, jako część brudnej polityki, moje słowa zostały wyrwane z kontekstu. Szczerze wierzę w różnorodność i równość – napisał Duda.

Każdy powinien być równy wobec prawa, ale z całą pewnością nie to miał na myśli Andrzej Duda. Obecnie hasła „różnorodności” i „równości” jasno kojarzą się z propagandą LGBT.

– Jednocześnie żadna mniejszość nie może narzucać swoich przekonań większości pod pretekstem tolerancji. W naszych czasach prawda stała się przestraszonym małym stworzeniem, które ukrywa się przed znacznie silniejszą poprawnością – napisał Prezydent.

– Wierzę w świat, w którym prawda, tak jak MeToo, mogą mieć bezpieczną platformę. Gdzie możemy mówić nasze myśli, gdzie słowa nie są przekręcone. Wierzę w tolerancję na wszelkie poglądy, więc proszę przestań rozpowszechniać fałszywe wiadomości – podkreślił.

1/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes Yet again, as part of dirty political fight, my words are put out of context. I truly believe in diversity and equality. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020

2/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes At the same time beliefs of any minority cannot be imposed on a majority under the false pretense of tolerance.

In our times Truth has become a scared little creature that hides from much stronger Correctness. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020

Andrzej Duda – wielki bojownik walki o prawdę, który podpisał ustawę przekazującej 10 mld PLN na TVP – największą rozgłośnię fake newsów w Polsce. Komedia. https://t.co/uffhQGnII1 — Libertarianin.org (@libertarianie) June 14, 2020