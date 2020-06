Europę czeka kolejny najazd uchodźców. Frontex podaje nowe dane

Epidemia koronawirusa przestała odstraszać uchodźców. Liczba próbujących nielegalnie wedrzeć się do Europy znowu zaczęła rosnąć.

W kwietniu spadła liczba uchodźców, próbujących dostać się do Europy. Odstraszała ich pandemia koronawirusa.

Jednak ten etap mamy już za sobą. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex podała nowe dane i są one zaskakujące.

Zgodnie z danymi Frontex tylko w maju na głównych szlakach migracyjnych doszło do prawie 4300 przypadków nielegalnego przekroczenia granic. To niemal trzykrotny wzrost w stosunku do kwietnia.

Dane Frontex podały niemieckie media. Łącznie, w okresie od stycznia do maja, doszło do 31,6 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granic.

Oznacza to, że w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku pandemia koronawirusa doprowadziła zaledwie do spadku przypadków tego procederu o 6 proc.

Główny szlak uchodźców biega obecnie przez wschodnią część Morza Śródziemnego. Uchodźcy próbują dostać się do Europy przez Turcję i Grecję.

Tylko na tej trasie w maju doszło do 1250 przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. To ośmiokrotny wzrost w stosunku do kwietnia.

Łącznie od stycznia na tej trasie odnotowano 12,7 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Natomiast najwięcej uciekinierów pochodziło z Afganistanu.

Z kolei na szlaku biegnącym przez centralną część Morza Śródziemnego (przez Libię i Tunezję do Włoch i na Maltę) w maju nielegalnie przekroczono granicę aż 1000 razy. To wzrost o 40 proc. wobec kwietnia.

Co ciekawe – szlak ten, choć ryzykowniejszy, zyskał na popularności. Od stycznia odnotowano na nim 5,5 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. A to aż trzy razy więcej niż w analogicznym okresie w roku 2019.

Niemieckie media podały też liczby uchodźców wybierające drogę przez zachodnią część Morza Śródziemnego, czyli przez Maroko do Hiszpanii. W maju w ten sposób przedostało się do Europy 650 osób, co stanowi czterokrotny wzrost w stosunku do kwietnia.

Natomiast przez szlak bałkański w maju do Europy próbowało dostać się 900 osób. Szlak ten również zyskał na popularności i od stycznia wybrało go 6900 osób, czyli 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie w 2019 roku.

Źródło: Deutsche Welle