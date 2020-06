Konrad Berkowicz: Kontrkandydaci Bosaka obiecują, że wydadzą wasze pieniądze i do tego mniej efektywniej niż wy sami [VIDEO]

Krzysztof Bosak spotkał się z wyborcami w Krakowie. Na spotkaniu przemawiał poseł Konrad Berkowicz, który wskazał co naprawdę chcą robić kontrkandydaci Bosaka.

W Krakowie odbyło się spotkanie wyborcze kandydata Konfederacji na prezydenta RP Krzysztofa Bosaka. W spotkaniu towarzyszył mu poseł Konrad Berkowicz.

– Do póki Konfederacja nie znalazła się w Sejmie polska scena polityczna dzieliła się na socjalistów pobożnych i socjalistów bezbożnych. Ich działania pokazywały, że oni wierzą, że rząd, że państwo lepiej wyda pieniądze, niż my sami – wskazał poseł Berkowicz.

– W efekcie cały czas rosły podatki, a wraz z podatkami rosła biurokracja. Biurokracja wzrosła do horrendalnych rozmiarów i powoduje, że nie możemy się spokojnie bogacić, nie możemy zarabiać pieniędzy. A jak już w pocie czoła coś zarobimy, to ponad 60 proc. pieniędzy zabiera nam państwo – kontynuował poseł.

– Ktoś mógłby powiedzieć, że „co z tego, zabiera, ale ile daje… za darmo”. Problem polega na tym, że państwo, urzędnicy, politycy zawsze będą wydawać nasze pieniądze mniej efektywnie niż my sami. Dlatego, że urzędnik wydaje nie swoje pieniądze, na nie swoje potrzeby. Nie swoje pieniądze – więc siłą rzeczy nie oszczędnie, bo to nie jego pieniądze, więc jaki ma interes, by oszczędzać. I na nie swoje potrzeby, a więc na ogół niecelowo, bo nikt nie zna naszych potrzeb jak my sami – podkreślił Berkowicz.

– Jak politycy, w tym kontrkandydaci Krzysztofa Bosaka, obiecują wam, że dadzą wam coś za darmo, to mówią, że to będzie oczywiście płatne, tyle, że nie bezpośrednio z naszej kieszeni, tylko najpierw z podatków z naszej kieszeni, a następnie zapłacone przez urzędnika, temu i komu zadecyduje urzędnik. Jak ktoś mówi, że da wam coś za darmo, to znaczy, że da wam to za wasze pieniądze i drożej niż byłoby to normalnie – podsumował.